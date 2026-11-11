Napastniczka Barcelony i reprezentacji Polski Ewa Pajor znalazła się na liście pięciu finalistek nagrody BBC Women's Footballer of the Year, którą redakcja BBC przyznaje najlepszej piłkarce roku. Informuje o tym Interia Sport.

Rywalki w głosowaniu

O wyróżnienie wraz z Pajor ubiegają się Temwa Chawinga z Kansas City Current i reprezentacji Malawi, Alexia Putellas z London City Lionesses i reprezentacji Hiszpanii, Alessia Russo z Arsenalu i reprezentacji Anglii, a także Khadija „Bunny” Shaw z Manchesteru City i reprezentacji Jamajki.

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Kiedy zostanie ogłoszona zwyciężczyni

Głosowanie w plebiscycie potrwa do 18 listopada. Zwyciężczyni ma zostać ogłoszona 13 grudnia podczas ceremonii Sports Personality of the Year.

Dla Pajor jest to kolejne międzynarodowe uznanie po nominacji do FIFPro World 11. Polska piłkarka nie znalazła się wówczas w symbolicznej jedenastce świata, którą wybierają same zawodniczki.

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