Półautonomiczne drony programu Collaborative Combat Aircraft Sił Powietrznych USA po raz pierwszy wykonały lot w formacji oraz manewry walki powietrznej. Informuje o tym Defense News.

Testy Hivemind

Podczas ćwiczenia 26 października oprogramowanie autonomicznego sterowania Hivemind firmy Shield AI pomogło kilku aparatom CCA wykonać lot w grupie i przećwiczyć taktykę przeciwdziałania celom powietrznym poza zasięgiem widoczności.

W komunikacie Shield AI nie sprecyzowano, ile dokładnie statków powietrznych uczestniczyło w locie ani jakie modele CCA zaangażowano w ćwiczenie. Wiceprezes Shield ds. rozwoju Hivemind Todd Wesley oświadczył, że samoloty i systemy pokładowe osiągnęły poziom integracji, przy którym można demonstrować możliwości oprogramowania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według firmy każdy lot dostarcza danych do aktualizacji oprogramowania, które mają pomagać w podejmowaniu decyzji dotyczących testów i wprowadzania systemów do eksploatacji. Shield AI oczekuje, że w przyszłości Siły Powietrzne USA będą mogły przeprowadzić lot bojowy, zaktualizować oprogramowanie w ciągu nocy i wykonać kolejny lot następnego dnia.

Plany programu CCA

Siły Powietrzne USA deklarowały zamiar posiadania do 2032 roku 500 gotowych do walki półautonomicznych systemów w ramach floty liczącej łącznie 1 000 jednostek. Wniosek budżetowy na rok fiskalny 2027 przewiduje dla programu CCA 996,5 mln dolarów na zakupy, 150 mln dolarów na zakupy zaliczkowe w następnym roku fiskalnym oraz 1,37 mld dolarów na badania i rozwój. Łączny wniosek dotyczący programu wynosi 2,37 mld dolarów.

Wcześniej myśliwiec F-22 Raptor prowadził powietrzne taktyczne dowodzenie i kontrolę podczas lotu drona YFQ-44A produkcji Anduril. Przekazywał aparatowi CCA dyrektywy wysokiego poziomu, pełniąc rolę koordynatora misji.

Czytaj nas na