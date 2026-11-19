NASA zmieniła architekturę programu Artemis, aby zapewnić większą elastyczność twórcom księżycowych lądowników w SpaceX i Blue Origin. Jednocześnie nowy schemat wymaga dodatkowego przygotowania statku kosmicznego Orion, który dla NASA produkuje Lockheed Martin, informuje Ars Technica.

Nowa konfiguracja lotu

Zgodnie ze zaktualizowanym planem lądownik Starship będzie tankowany na niskiej orbicie okołoziemskiej, po czym zadokuje z Orionem na wysokiej orbicie okołoziemskiej. Następnie statki mają razem ruszyć na Księżyc, a dwóch z czterech astronautów przejdzie do Starshipa, aby wylądować na powierzchni satelity.

Ze względu na konfigurację dokowania Orion musi lecieć na Księżyc w odwróconej orientacji — z modułem serwisowym z przodu. Kierownik programu Orion w Lockheed Martin, Kirk Shireman, oświadczył, że taki tryb różni się od pierwotnej koncepcji konstrukcyjnej statku. Europejska Agencja Kosmiczna i Airbus modyfikują zbiorniki paliwa modułu serwisowego: w nowej orientacji ciekłe paliwo będzie przemieszczać się w stronę gazowej części zbiorników.

Inżynierowie oceniają również wpływ przyspieszenia na Oriona w połączeniu ze Starshipem. Zgodnie z pierwotnym schematem statek miał doświadczać przyspieszenia około 0,1–0,15 g podczas manewru w drodze na Księżyc. Ze Starshipem wartość ta może wynosić około 0,8–1 g i działać w przeciwnym kierunku, dlatego konstrukcja Oriona musi zostać certyfikowana pod kątem takich obciążeń.

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Testy na orbicie Ziemi

NASA planuje również misję na niskiej orbicie okołoziemskiej, aby sprawdzić współdziałanie Oriona z lądownikami. Na początku tego roku agencja usunęła lądowanie na Księżycu z misji Artemis III, przekształcając ją w demonstrację zbliżenia i dokowania na orbicie Ziemi. Lockheed Martin współpracuje z NASA, aby utrzymać docelowy harmonogram startu Artemis III latem lub jesienią 2027 roku.

Pobyt Oriona na niskiej orbicie przez około dwa tygodnie stwarza dodatkowe ryzyko. Statek zaprojektowano do warunków głębokiego kosmosu, dlatego inżynierowie analizują nagrzewanie, zarządzanie obciążeniami elektrycznymi oraz ochronę awioniki i kabiny załogi. Na potrzeby misji Artemis III może zostać usunięta część srebrzystej zewnętrznej taśmy, która w głębokim kosmosie ogranicza promieniowanie ciepła.

Napięty harmonogram integracji

Dokowanie Oriona ze Starshipem i Blue Moon będzie wymagało sprawdzenia połączeń mechanicznych, wpływu strumieni silników lądowników oraz działania systemu laserowego Oriona w pobliżu powierzchni odblaskowych. NASA i Lockheed Martin oceniają również ryzyko zderzenia ze śmieciami orbitalnymi, które w pobliżu Ziemi jest wyższe niż podczas lotu na Księżyc. Shireman zaznaczył, że część tych prac planowano wcześniej wykonać później i osobno dla każdego modułu, lecz teraz trzeba je zakończyć w napiętych terminach, bez nieuzasadnionego ryzyka dla bezpieczeństwa misji.

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