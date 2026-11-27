W Stanach Zjednoczonych NASA ogłosiła przetarg na opracowanie 20-kilowatowego reaktora jądrowego dla Księżyca, który ma być gotowy do startu do 2030 roku. Jak informuje OilPrice, projekt Lunar Reactor-1 zakłada autonomiczną pracę instalacji przez pięć lat bez konserwacji technicznej. NASA przyjmuje zgłoszenia do udziału w przetargu do 21 grudnia.

Moc zmniejszono pięciokrotnie

W sierpniu 2025 roku Waszyngton deklarował zamiar umieszczenia na Księżycu do 2030 roku reaktora o mocy 100 kilowatów. Jednak w kwietniu memorandum Białego Domu dotyczące kosmicznej energetyki jądrowej ustaliło minimalną moc księżycowego reaktora na poziomie 20 kilowatów, a stworzenie instalacji o mocy 100 kilowatów przesunięto na lata 30. XXI wieku.

Planowany reaktor będzie wytwarzał energię elektryczną odpowiadającą zużyciu około 16 amerykańskich gospodarstw domowych. Firmy, które otrzymają kontrakt, będą miały 18 miesięcy na stworzenie i przetestowanie niejądrowego prototypu. Sam reaktor nie zostanie uruchomiony przed jego dotarciem na Księżyc.

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Wymagania dotyczące pracy i problem z paliwem

Reaktor ma zostać umieszczony w pobliżu południowego bieguna Księżyca. Musi wytrzymać ponad dwa tygodnie nieprzerwanej ciemności, kontynuować pracę po każdej pojedynczej awarii oraz działać przy minimalnym kontakcie z Ziemią. Instalacja ma być również osłonięta tak, aby dodatkowa roczna dawka promieniowania dla astronautów w odległości kilometra nie przekraczała 5 remów.

Dla Lunar Reactor-1 przewidziano wykorzystanie uranu HALEU o stopniu wzbogacenia od 5% do 20%. Według danych Departamentu Energii USA amerykańscy dostawcy obecnie nie prowadzą komercyjnej produkcji takiego paliwa. Waszyngton przeznaczył 2,7 mld dolarów na krajowe wzbogacanie uranu, w tym 900 mln dolarów dla Centrus Energy, która liczy na produkcję nowego HALEU w Ohio w 2029 roku.

Według OilPrice Rosja, państwo-agresor, oraz Chiny również planują później zainstalować księżycową elektrownię. W 2024 roku szef Roskosmosu Jurij Borysow oświadczał, że może ona zostać zainstalowana w latach 2033–2035. W grudniu 2025 roku Roskosmos polecił swojemu wykonawcy, Ławoczkinowi, stworzenie instalacji do 2036 roku z udziałem Rosatomu.

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