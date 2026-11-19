Inżynierowie NASA podczas testów w Laboratorium Napędu Odrzutowego w Południowej Kalifornii w USA rozpędzili końcówki łopat eksperymentalnego marsjańskiego śmigłowca do prędkości Macha 1,08. Łopaty wytrzymały reżim naddźwiękowy, a potencjalna siła nośna systemu wzrosła o 30%, podaje ScienceDaily.

Testy w warunkach Marsa

Eksperymenty przeprowadzono w komorze 25-Foot Space Simulator, gdzie odtworzono rozrzedzoną atmosferę Czerwonej Planety. W tym celu z komory wypompowano powietrze i wpuszczono kontrolowaną ilość dwutlenku węgla. Inżynierowie stopniowo zwiększali prędkość obrotową wirnika i wytwarzali wiatr czołowy za pomocą wentylatora.

Podczas 137 testów trójłopatowy wirnik osiągnął 3750 obrotów na minutę: bez dodatkowego wiatru końcówki łopat rozpędziły się do Macha 0,98. Następnie specjaliści zwiększali prędkość symulowanego przepływu czołowego, ostatecznie przekraczając prędkość dźwięku. Ze względu na ryzyko zniszczenia wirnika przy prędkościach naddźwiękowych część komory testowej dodatkowo zabezpieczono blachą.

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Więcej wyposażenia dla przyszłych misji

Atmosfera Marsa ma około 1% gęstości atmosfery ziemskiej, dlatego łopatom śmigłowca znacznie trudniej jest wytworzyć wystarczającą siłę nośną. Podczas 72 lotów Ingenuity prędkość obrotową jego wirników ograniczano do 2700 obrotów na minutę, aby zachować margines bezpieczeństwa na wypadek możliwych porywów wiatru.

Po systemie trójłopatowym zespół przetestował dwłopatowy wirnik dla projektu SkyFall. Jego dłuższe łopaty osiągały prędkość bliską naddźwiękowej przy 3570 obrotach na minutę jeszcze przed symulacją wiatru czołowego. Wyniki zostały już uwzględnione w wymaganiach projektu, który przewiduje dostarczenie na Marsa trzech śmigłowców nowej generacji w grudniu 2028 roku. Takie pojazdy mogą przewozić cięższe instrumenty naukowe, czujniki i większe baterie.

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