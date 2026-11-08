W Stanach Zjednoczonych NASA otworzyła przyjmowanie zgłoszeń do nowego naboru astronautów dla programu Artemis. Agencja poinformowała, że wybrani kandydaci mogą pracować przy przyszłych misjach księżycowych, w tym mieszkać i pracować w bazie na Księżycu, a także pomagać w przygotowaniach do załogowych lotów na Marsa.

O rozpoczęciu naboru poinformowano podczas pokazów lotniczych w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego, poświęconych badaniu Księżyca, lotnictwu i technologiom. Jak podaje The Guardian, NASA planuje przeprowadzić ostateczny wybór kandydatów pod koniec 2027 roku, po czym rozpoczną oni szkolenie.

Wymagania dla kandydatów

Zgłaszać się mogą wyłącznie obywatele USA. Kandydaci muszą posiadać tytuł magistra w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii lub matematyki, kwalifikacje medyczne, przeszkolenie pilotażowe albo co najmniej dwa lata nauki na odpowiednim programie doktoranckim. Wymagane są również trzy lata doświadczenia zawodowego w swojej specjalności.

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Dla pilotów ustanowiono odrębne wymagania dotyczące nalotu: 750 godzin jako dowódca wysokowydajnego samolotu odrzutowego, 1 500 godzin na innym statku powietrznym o stałym skrzydle lub 1 000 godzin na wiropłacie.

Poprzedni nabór i plany agencji

Zgłoszenia będą przyjmowane do godziny 23:59 czasu wschodniego USA 3 grudnia. Poprzedni nabór NASA przeprowadziła w 2024 roku: we wrześniu 2025 roku agencja wybrała 10 astronautów spośród ponad 8 tys. kandydatów.

Od lat 60. NASA wybrała 370 osób do szkolenia na astronautów. Obecnie aktywny korpus agencji liczy 32 astronautów. Kierownictwo NASA deklarowało także zamiar powrotu Amerykanów na Księżyc w 2028 roku; załogowe lądowanie mają wesprzeć SpaceX i Blue Origin.

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