NASA planuje dostarczyć na Międzynarodową Stację Kosmiczną system uprawy roślin Ohalo III — prototyp nowej, większej instalacji do produkcji żywności w kosmosie. Dostarczy go 25. misja transportowa Northrop Grumman na ISS, której start zaplanowano na 29 listopada o godz. 10:47 czasu wschodniego USA.

Testowanie instalacji

Jak informuje Engadget, astronauci od wielu lat uprawiają rośliny na orbicie. Ohalo III jest zarazem prototypem nowszego i większego systemu, rozwijanego w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego od 2019 roku.

Testy na ISS mają pomóc naukowcom i astronautom sprawdzić system dostarczania wody oraz technologię optymalizacji objętości. Instalacja może jednocześnie uprawiać różne rośliny w jednym systemie.

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Przygotowanie do odległych misji

Za pomocą Ohalo III NASA zbiera dane na potrzeby opracowania bezpiecznych, pożywnych i niezawodnych strategii produkcji upraw dla przyszłych baz na Księżycu i misji na Marsa.

Agencja postrzega uprawę żywności w kosmosie jako sposób wsparcia długotrwałych lotów: podczas podróży trwających miesiące lub lata zapasy mogą się wyczerpać z powodu ograniczonej przestrzeni i braku możliwości uzupełnienia dostaw. Dane uzyskane podczas działania Ohalo III mogą być również przydatne dla farm wertykalnych i systemów uprawy roślin w zamkniętych pomieszczeniach na Ziemi.

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