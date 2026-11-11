NASA, amerykańska agencja kosmiczna, ogłosiła serię decyzji kontraktowych, nowych możliwości zawierania kontraktów i misji w ramach programu Artemis Moon Base. Zakłada on utworzenie stałej placówki na Księżycu w ciągu najbliższej dekady. Jak informuje Ars Technica, według prezydenta Redwire Space i byłego urzędnika NASA Mike'a Golda, w ciągu siedmiu dni agencja opublikowała pięć zaproszeń do kontraktów księżycowych.

Dwustopniowy wybór

NASA stosuje bardziej elastyczny model zamówień, podobny do podejścia Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony USA — DARPA. Agencja wykorzystuje głównie mechanizm Broad Agency Announcements: określa potrzebną zdolność, na przykład zapewnienie energii elektrycznej na powierzchni Księżyca, ale nie ustala zbyt szczegółowych wymagań technicznych. Firmy mogą proponować własne rozwiązania.

Proces ma dwa etapy. Najpierw uczestnicy składają krótki dokument z opisem koncepcji. Po wstępnej analizie NASA wybiera rozwiązania, które chce zbadać bardziej szczegółowo, i dopiero wtedy firmy przygotowują pełne wnioski. Gold nazwał tempo i charakter takich zamówień bezprecedensowymi oraz zaznaczył, że uczestniczą w nich duże, małe, nowe i doświadczone firmy.

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Szersze grono wykonawców

Agencja angażuje dużych wykonawców, w tym Lockheed Martin, SpaceX, Blue Origin i Northrop Grumman, a także nowsze firmy — Impulse Space, ispace-US, Voyager Technologies i Quantum Space. NASA dąży również do dywersyfikacji dostaw ładunków na Księżyc, rozważając rakietę Terran R firmy Relativity Space, która jeszcze nie odbyła lotu, oraz orbitalne pojazdy transportowe Impulse Space.

Administrator NASA Jared Isaacman oświadczył, że część finansowania nowych kontraktów zostanie przesunięta z wcześniej zamkniętego programu Lunar Gateway. Według niego ustawa One Big Beautiful Bill, uchwalona w 2025 roku, przewidziała dla Gateway 2,6 mld dolarów, a część finansowania została już przyznana w ramach programu Commercial Lunar Payload Services. Isaacman zaznaczył również, że poszczególne misje, wraz ze startem, lądownikiem i ładunkiem użytecznym, mogą kosztować około 200 mln dolarów.

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