NASA rozpoczęła nową inicjatywę Perseverance Sample Retrieval Architecture (PSRA), aby opracować strategię sprowadzenia na Ziemię próbek zebranych przez łazik Perseverance na Marsie. O inicjatywie 9 listopada podczas wirtualnego spotkania Mars Exploration Program Analysis Group poinformowała dyrektorka programu badań Marsa NASA Tiffany Morgan, pisze Space.com.

Nowa strategia NASA

Zespół PSRA ma przygotować bezstronne rekomendacje dotyczące sprowadzenia na Ziemię marsjańskich próbek zebranych przez Perseverance. Oceni także wymagania dla proponowanej misji, uwzględni wcześniejsze doświadczenia, przeanalizuje dostępne możliwości techniczne i warianty zamówień.

Rozpoczęcie prac grupy strategicznej zaplanowano na styczeń 2027 roku. Końcowy raport ma zostać przygotowany zimą 2027–2028 roku.

Łazik Perseverance działa w kraterze Jezero od lądowania w lutym 2021 roku. Zbiera wybrane próbki i hermetycznie zamyka je w probówkach: część pozostawia na powierzchni Marsa, a część przechowuje wewnątrz pojazdu. Materiały te mogą zawierać ślady dawnego życia na planecie.

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Koszt i możliwe terminy misji

Wcześniejsze niezależne oceny programu Mars Sample Return wskazywały na jego wysoki koszt. Jedna z nich zakładała wydatki rzędu 11 mld dolarów i powrót próbek w 2040 roku; NASA uznała taki wariant za zbyt kosztowny i nieakceptowalny pod względem terminów. Inna grupa oceniająca doszła do wniosku, że próbki można byłoby dostarczyć już w 2035 roku przy szacunkowym koszcie około 8 mld dolarów.

Zwrot próbek jest również rozpatrywany jako etap przygotowań do przyszłych załogowych lotów na Marsa. Może to pomóc zbadać związki chemiczne niebezpieczne dla ludzi, drobny pył i właściwości regolitu, a także opracować procedury ochrony planetarnej.

Równolegle Chiny przygotowują misję Tianwen-3. Według Chińskiej Narodowej Administracji Kosmicznej jej start jest wstępnie planowany na 2028 rok z wykorzystaniem dwóch rakiet Long March-5, a dostarczenie na Ziemię około 500 gramów marsjańskich próbek — na 2031 rok.

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