W USA technologiczny indeks Nasdaq Composite spadł 5 listopada o niemal 4% — do 24 712,60 punktu. To ponad 10% poniżej jego rekordowego zamknięcia na poziomie 27 599,89 punktu, odnotowanego 6 października. Indeks zmierzał ku potwierdzeniu korekty, za którą zwykle uznaje się spadek o 10% od ostatniego rekordowego poziomu.

Obawy dotyczące inwestycji w AI

Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, inwestorzy coraz bardziej wątpią, jak szybko ogromne nakłady firm technologicznych na centra danych, chipy i inną infrastrukturę sztucznej inteligencji przełożą się na zyski.

W październiku Nasdaq stracił ponad 2,5 bln dolarów wartości rynkowej. Niektóre duże firmy technologiczne pozyskują środki na rynku długu, aby sfinansować planowane wielomiliardowe inwestycje w centra danych, chipy i inną infrastrukturę AI.

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Niepewność polityczna

Spadek indeksu 5 listopada zniwelował wzrost z poprzedniej sesji po tym, jak Demokraci zdobyli większość w obu izbach Kongresu USA. Uczestnicy rynku oceniali perspektywę zaostrzenia kontroli nad dalszą rozbudową infrastruktury sztucznej inteligencji.

Starszy globalny strateg rynkowy Wells Fargo Investment Institute, Samir Samana, oświadczył, że przejście pełnej kontroli z jednej partii do drugiej może stworzyć dla rynków niepewność, ryzyko braku spójności i gwałtownych zmian polityki. Inwestorów niepokoją również wysokie koszty pożyczek w obliczu napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie oraz obaw o utrzymującą się inflację. Sprawozdania finansowe Alphabet i Meta z ubiegłego miesiąca nie przekonały rynku o zwrocie z wydatków na AI, co nasiliło wyprzedaż akcji powiązanych z tym sektorem.

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