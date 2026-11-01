W Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki przemoc związana z taksówkami wywołała obawy, że część mieszkańców może nie dotrzeć do lokali wyborczych w dniu głosowania w środę. Tysiące osób polegają na transporcie publicznym, aby dostać się do lokali.

Zależność od transportu

Jak podaje TimesLIVE, transport publiczny jest ważnym sposobem dotarcia do miejsc głosowania dla tysięcy mieszkańców miasta. Redakcja poinformowała o obawach, że sytuacja transportowa może uniemożliwić niektórym mieszkańcom skorzystanie z prawa wyborczego.

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Materiał oznaczono jako dotyczący wyborów samorządowych w RPA w 2026 roku. Według redakcji głosowanie ma odbyć się w środę.

Dwa spalone autobusy

W podpisie pod zdjęciem TimesLIVE podał, że w poniedziałek w Kapsztadzie podczas strajku taksówkarzy w prowincji Przylądkowej Zachodniej spalono dwa autobusy. W dostępnym tekście publikacji nie podano innych okoliczności tego incydentu.

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