Na klimatycznym szczycie ONZ COP31 w Antalyi w Turcji spór dotyczący terminu kolejnej oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu może wpłynąć na przygotowania do globalnego przeglądu zobowiązań klimatycznych w 2028 roku. Według Deutsche Welle UE, Brazylia, Wielka Brytania, małe państwa wyspiarskie i inne kraje nalegają, aby nowy raport opublikowano w 2028 roku.

Spór o harmonogram

Globalny przegląd zaplanowany na 2028 rok ma ocenić światowe wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wpłynąć na dalsze plany klimatyczne państw. Przedstawiciel europejskiej delegacji, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, oświadczył, że bez aktualnych raportów naukowych negocjacje będą opierać się na nieaktualnych informacjach.

Tymczasem Rosja, państwo-agresor, Iran, Indie i Arabia Saudyjska chcą przesunąć publikację raportu na 2029 rok, czyli na okres po globalnym przeglądzie. Oficjalnie wyjaśniają to zbyt napiętymi terminami, które ich zdaniem mogą wpłynąć na jakość badań i ograniczyć udział naukowców oraz rządów krajów rozwijających się.

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Budżet i dezinformacja

Pracę IPCC komplikują również rozbieżności dotyczące budżetu. Środki są potrzebne między innymi na podróże setek naukowców-wolontariuszy na sesje grupy, zwłaszcza przedstawicieli uboższych krajów. Poprzednią sesję plenarną IPCC w październiku zawieszono na wniosek Rosji, Iranu, Arabii Saudyjskiej i Kenii.

Ponad 100 badaczy z 36 krajów, w tym z Indii i Chin, oświadczyło w otwartym liście w październiku, że są gotowi przygotować siódmy raport oceniający w odpowiednim terminie, bez uszczerbku dla jego rzetelności i inkluzywności. Europejski komisarz ds. klimatu Wopke Hoekstra 17 listopada podkreślił potrzebę ochrony integralności nauki o klimacie oraz roli IPCC jako źródła najlepszych dostępnych danych naukowych.

Na COP31 omawiane jest również rozpowszechnianie dezinformacji na temat elektryfikacji. Turcja zaproponowała osiągnięcie 35% globalnej elektryfikacji do 2035 roku, jednak prezentacja otrzymana przez Deutsche Welle, której pochodzenia nie udało się zweryfikować, stwarzała fałszywe wrażenie obowiązkowych, identycznych celów dla każdego kraju. Według ONZ chodzi o globalny punkt odniesienia, a państwa będą samodzielnie określać krajowe ścieżki jego osiągnięcia.

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