NATO nie zorganizuje szczytu przywódców w Albanii w 2027 roku, choć wcześniej planowano, że kraj ten będzie jego gospodarzem. Premier Albanii Edi Rama oświadczył, że sojusznicy nie mają jeszcze wspólnego stanowiska w sprawie daty spotkania, a jeśli szczyt odbędzie się w 2028 roku, jego gospodarzem będzie Tirana. Informuje o tym The Independent.

NATO ogranicza liczbę spotkań

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte nazwał podejście Sojuszu do szczytów elastycznym. Jak powiedział, spotkania przywódców będą organizowane wtedy, gdy będą potrzebne. Jeszcze około dziesięciu lat temu NATO zwykle organizowało szczyty raz na dwa lata.

Sojusz ogranicza również liczbę spotkań ministerialnych. Ministrowie obrony państw NATO zwykle spotykali się w październiku, jednak takiego spotkania nie było w październiku 2026 roku i nie zaplanowano go na październik 2027 roku. Ministrowie spraw zagranicznych będą mieli w przyszłym roku jedno zaplanowane spotkanie zamiast dwóch w ramach reorganizacji harmonogramu.

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Wydatki na obronę i organizacja szczytu

Albanię wyznaczono na gospodarza szczytu w 2027 roku w 2025 roku, jednak jej nazwę usunięto z deklaracji lipcowego szczytu NATO. Część sojuszników uważa, że Albania wydaje na obronę zbyt mało: tegoroczne wydatki obronne kraju prognozowane są na poziomie 2,15% PKB.

Cel NATO zakłada, że 32 państwa członkowskie będą do 2035 roku przeznaczać 3,5% PKB na podstawowe potrzeby obronne oraz dodatkowe 1,5% na infrastrukturę związaną z obronnością. Albania nie ma jednak najniższego wskaźnika wśród sojuszników: niższe wskaźniki mają Hiszpania, Belgia i Słowenia.

Organizacja szczytu wymaga również znacznych zasobów. Według publikacji Niderlandy przygotowywały się przez rok do spotkania w Hadze w 2025 roku i wydały około 100 mln dolarów. Urzędnicy zaznaczyli, że decyzję o zorganizowaniu szczytu w Albanii należało podjąć do października, aby kraj miał wystarczająco dużo czasu na przygotowanie wydarzenia.

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