NATO rozpoczęło realizację wielonarodowego projektu kosmicznego Starlift, mającego zapewnić usługi wynoszenia satelitów wojskowych. Informuje o tym Breaking Defense.

Uczestnicy i finansowanie

Belgia, Kanada, Finlandia, Niemcy, Włochy, Niderlandy, Norwegia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania i Korea Południowa zgodziły się finansować program za pośrednictwem NATO-wskiej Agencji Wsparcia i Zamówień (NSPA). Według NATO porozumienie osiągnięto pod koniec października na marginesie spotkania krajowych dyrektorów ds. uzbrojenia Sojuszu.

Starlift po raz pierwszy zaprezentowano w 2024 roku. Francja, Węgry, Luksemburg i USA, które początkowo uczestniczyły w tej inicjatywie kosmicznej, nie zostały wymienione w obecnym komunikacie. NATO nie wyjaśniło przyczyny ich nieobecności, a także nie ujawniło kosztu programu ani wysokości wkładów finansowych partnerów.

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Dostęp do komercyjnych startów

Inicjatywa ma pomóc uczestnikom współpracować z komercyjnymi operatorami startów i kosmodromami, aby uczynić dostęp do przestrzeni kosmicznej bardziej odpornym, szybkim i opłacalnym. Program przewiduje również usługę rezerwowania miejsc na komercyjnych rakietach dla startów z kosmodromów na terytorium państw NATO i Korei Południowej.

Inne elementy Starlift obejmują platformę do opracowywania i testowania operacyjnych działań kosmicznych, w tym pilnych startów satelitów. Uczestnicy planują również eksperymentować z logistyką startów, aby ją usprawnić.

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