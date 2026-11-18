NATO i UE będą wspierać Rumunię w obliczu ataków na Morzu Czarnym — Romania Insider
NATO i Unia Europejska oświadczyły, że są gotowe nadal wspierać Rumunię w obliczu nasilenia ataków dronów na statki handlowe na Morzu Czarnym. Jak podaje Romania Insider, 17 listopada poinformowali o tym rumuński minister spraw zagranicznych Dan Neculescu oraz minister obrony Ștefan-Radu Oprea.
Ataki na statki
Portal pisze, że w ciągu ostatnich kilku tygodni na Morzu Czarnym nasiliły się uderzenia dronów na statki handlowe. Ministrowie przekazali te informacje w oświadczeniach po spotkaniach z sojusznikami.
Oświadczenia urzędników dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa wokół żeglugi na Morzu Czarnym oraz dalszego wsparcia dla Rumunii ze strony jej partnerów.
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Stanowisko NATO
Jak zaznacza portal, sekretarz generalny NATO wyraził zaniepokojenie rozwojem sytuacji na Morzu Czarnym. W materiale stwierdzono również, że Sojusz obiecał zapewnić więcej zdolności.
Romania Insider opublikował tę informację 18 listopada.