Narodowy Bank Polski oświadczył, że rozpatrywanie kwestii pociągnięcia prezesa NBP Adama Glapińskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu nie powinno się odbyć. W stanowisku bank podkreślił konstytucyjną zasadę niezależności banku centralnego, a także powołał się na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i prawo pierwotne Unii Europejskiej, podaje RMF24.

Zarzuty wobec pracy komisji

Oświadczenie NBP dotyczy sprawozdania sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W październiku komisja przyjęła sprawozdanie dotyczące wstępnego wniosku o pociągnięcie Glapińskiego do odpowiedzialności i wystąpiła z wnioskiem o pociągnięcie go do odpowiedzialności konstytucyjnej.

Bank oświadczył, że komisja w istocie nie rozpatrzyła argumentów NBP, które instytucja przedstawiała od 2024 roku. Bank centralny twierdzi, że postępowanie dowodowe było ukierunkowane na potwierdzenie z góry określonych tez.

Według NBP postępowanie zakończono bez przekazania przez bank materiałów źródłowych i bez skutecznego przesłuchania kluczowych świadków — dyrektorów instytucji — z uwzględnieniem informacji stanowiących tajemnicę. NBP oświadczył również, że wnioski komisji opierały się na jednostronnej i wybiórczej interpretacji zebranych materiałów oraz zeznaniach kilku osób. Bank twierdzi, że komisja nie uwzględniła zeznań dziesiątek innych osób, które według oceny NBP potwierdzały prawidłowe działanie banku centralnego.

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Stanowisko w sprawie głosowania w Sejmie

W NBP oświadczono, że do pociągnięcia prezesa banku do odpowiedzialności konstytucyjnej nie wystarczy zwykła większość głosów w Sejmie. Zdaniem instytucji przed taką decyzją należy zmienić ustawę o Trybunale Stanu, aby dostosować jej przepisy do Konstytucji Polski i prawa UE.

Bank powołał się również na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym mechanizm zawieszenia w wykonywaniu obowiązków nie dotyczy prezesa NBP. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wcześniej poinformował, że głosowanie nad wnioskiem o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu zaplanowano na drugą połowę listopada.

Wstępny wniosek do Sejmu grupa posłów koalicji rządzącej złożyła w marcu 2024 roku. Zarzuca on Glapińskiemu między innymi naruszenie Konstytucji i ustaw poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020–2021, a także naruszenie wymogu apolityczności prezesa NBP.

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