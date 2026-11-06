Gwardia Narodowa USA zacznie używać w Waszyngtonie w USA łodzi, do 60 oznakowanych radiowozów patrolowych i wojskowych pojazdów taktycznych. Decyzję pod koniec października zatwierdził sekretarz obrony Pete Hegseth, informuje The Hill, powołując się na przedstawiciela Pentagonu.

Pojazdy, łodzie i wieże oświetleniowe

W memorandum z 29 października Hegseth zezwolił na użycie do 60 radiowozów z oznakowaniem policyjnym, wojskowych pojazdów taktycznych, do 20 wież oświetleniowych i generatorów, a także łodzi Gwardii Narodowej Dystryktu Kolumbii. Środki te będą wykorzystywane do wsparcia federalnych i lokalnych operacji organów ścigania w ramach inicjatywy Białego Domu Make D.C. Safe and Beautiful.

Przedstawiciel Pentagonu nie sprecyzował, jakie dokładnie pojazdy wojskowe będą używane. Politico, które jako pierwsze poinformowało o memorandum, pisało jednak o Humvee i lekkich średnich pojazdach taktycznych. Wojskowym nie wolno ścigać podejrzanych ani dokonywać zatrzymań przy użyciu tego sprzętu. Pojazdy wojskowe mają pozostać w stolicy USA do końca roku.

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Patrole w Anacostii

Łodzie mają zapewniać ochronę obwodową policji ścigającej domniemanych liderów gangów i handlarzy narkotyków w rejonie Anacostii w południowo-wschodnim Waszyngtonie. Nie będą wykorzystywane do inwigilacji obywateli USA. Zgodnie z memorandum na pokładzie jednostek Gwardii Narodowej stale muszą przebywać federalni funkcjonariusze organów ścigania, aby zatrzymać podejrzanego, jeśli spróbuje on uciec do wody.

W Waszyngtonie rozmieszczono nieco mniej niż 3100 żołnierzy Gwardii Narodowej. Ich obecność trwa od końca lata, gdy władze federalne tymczasowo przejęły kontrolę nad działalnością organów ścigania w mieście na podstawie zarządzenia prezydenckiego. Krytycy misji, w tym miejscy urzędnicy, Demokraci i obrońcy swobód obywatelskich, nazywają ją kosztowną, pozbawioną jasnej strategii i ingerencją w swobody obywatelskie.

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