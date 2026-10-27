Zgromadzenie Narodowe Pakistanu uchwaliło siedem ustaw — Dawn

Zgromadzenie Narodowe Pakistanu w Islamabadzie uchwaliło siedem projektów ustaw zmieniających przepisy, jednak później posiedzenie przerwano z powodu braku kworum. Jak podaje Dawn, posiedzenie odbywało się przy niskiej frekwencji posłów i pod nieobecność ministrów.

Siedem projektów ustaw

Parlament poparł projekty ustaw zmieniających przepisy dotyczące ośrodków studiów pakistańskich, Federalnej Rady Edukacji Średniej i Ponadśredniej, biur podróży, przewodników turystycznych, hoteli i restauracji, filmów oraz instytucji Narodowego Kolegium Sztuk.

Podczas uchwalania dokumentów pełniący obowiązki przewodniczącego PTI Gohar Ali Khan wstał, aby zgłosić kwestię proceduralną. Spiker poprosił go, aby zaczekał do zakończenia rozpatrywania projektów ustaw. Następnie poseł do Zgromadzenia Narodowego Sohail Sultan zwrócił uwagę na brak kworum, a spiker odroczył posiedzenie.

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Spór o odpowiedzi rządu

Wcześniej posłowie dyskutowali, dlaczego na pytania w parlamencie odpowiadają sekretarze parlamentarni, a nie właściwi ministrowie. Posłanka Syeda Amna Batool pytała o krajowy plan dostosowania programów uniwersyteckich do potrzeb rynku pracy, liczbę uczelni zapewniających odpowiednie umiejętności oraz możliwość uczynienia staży lub praktyk obowiązkowymi dla określonych programów.

Sekretarz parlamentarna Rabia Rahim oświadczyła, że HEC nie będzie weryfikować dyplomów studentów, którzy nie odbyli wymaganego stażu. Dyskusja wywiązała się również po pytaniu posłanki Shagufty Jumani o termin zakończenia i koszt projektu Neelum-Jhelum.

Minister ds. parlamentarnych Tariq Fazal Chaudhry zaznaczył, że sekretarze parlamentarni mają status ministrów i mogą odpowiadać na pytania w ich imieniu. Minister sprawiedliwości Azam Tarar dodał, że choć odpowiadać powinni ministrowie, prawo zezwala na to sekretarzom parlamentarnym. Rozpatrzenie rezolucji dotyczącej działań Indii w Kaszmirze również odroczono z powodu przerwania posiedzenia.

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