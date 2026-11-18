Kazachska państwowa spółka gazowa QazaqGaz zawarła kontrakt z chińskim konsorcjum na budowę zakładu przetwarzania gazu na polu naftowym Kashagan w Kazachstanie. Zakład będzie miał roczną przepustowość 2,5 mld metrów sześciennych gazu dostarczanego ze złoża, podaje OilPrice.

Projekt będzie realizowany w formule „pod klucz”: konsorcjum będzie odpowiadać za wszystkie etapy — od projektowania po końcowe testy eksploatacyjne. Wartość podpisanego kontraktu nie została ujawniona. Jednocześnie w 2024 roku wartość projektu szacowano na maksymalnie 2,5 mld dolarów.

Warunki kontraktu

W skład konsorcjum, które zbuduje zakład, weszły China National Chemical Engineering Sixth Construction Company, China Wuhuan Engineering Corporation, AVC Production oraz C-NRG.

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Chińskie projekty energetyczne w regionie

W materiale zaznaczono, że porozumienie dotyczące Kashaganu było jednym z kilku dużych kontraktów chińskich firm w sektorze energetycznym Azji Centralnej w tym roku. Wśród nich są projekt zakładu bioprzetwórczego w Uzbekistanie o wartości 6,1 mld dolarów, a także kilka kontraktów energetycznych w Kazachstanie.

Chiny i pięć państw Azji Centralnej przyjęły również wspólne oświadczenie oraz plan działań na lata 2027–2028 dotyczący współpracy w budownictwie i rozwoju infrastruktury. Dokumenty dotyczyły między innymi budownictwa odpornego na trzęsienia ziemi, dostępnych cenowo mieszkań, cyfrowych technologii budowlanych, produkcji materiałów budowlanych oraz szkolenia specjalistów.

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