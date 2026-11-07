Partia Narodowa prowadzi w wyborach w Nowej Zelandii — Al Jazeera

W Nowej Zelandii rządząca centroprawicowa Partia Narodowa uzyskuje 30,81% głosów według wyników liczenia głosów. Opozycyjna centrolewicowa Partia Pracy ma 29,99%, informuje Al Jazeera.

Różnica między partiami

Różnica między wynikami obu partii w pierwszych opublikowanych danych wynosi 0,82 punktu procentowego. Nowozelandzka Komisja Wyborcza określa te wyniki jako wstępne.

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Głosowanie odbyło się w sobotę, 7 listopada. Lokale wyborcze otwarto o godz. 9:00 czasu lokalnego, co odpowiadało godz. 20:00 w piątek czasu Greenwich. Głosowanie zakończyło się o godz. 19:00 czasu lokalnego, czyli o godz. 6:00 w sobotę czasu Greenwich.

Partia Możliwości

Komisja Wyborcza poinformowała również, że centrowa Partia Możliwości przekroczy próg umożliwiający wejście do parlamentu. Komisja opublikowała w sobotę wstępne dane z liczenia głosów.

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