Na Łotwie Sojusz Narodowy zaproponował troje kandydatów na stanowiska ministerialne w nowym rządzie, który tworzy Andris Kulbergs. Partia zgłosiła Jānisa Dombravę na stanowisko ministra spraw wewnętrznych, Naurisa Puntulisa na ministra kultury, a Ilze Indriksone na stanowisko minister dobrobytu.

Trzy teki ministerialne

Ilze Indriksone obecnie pełni funkcję minister edukacji. Jak informuje LSM English, w niedzielę Kulbergs ogłosił osiągnięcie porozumienia z Sojuszem Narodowym w sprawie podziału trzech tek ministerialnych.

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Zgodnie z tym porozumieniem ugrupowanie polityczne ma otrzymać resorty spraw wewnętrznych, kultury i dobrobytu. Kulbergs reprezentuje Zjednoczoną Listę i otrzymał zadanie utworzenia kolejnego rządu.

Bezpartyjni specjaliści w rządzie

Kulbergs oświadczył również, że w skład Rady Ministrów wejdą bezpartyjni specjaliści zdolni zapewnić zmiany. Jednym z nich ma zostać Raivis Melnis, który zgodził się kontynuować pracę na stanowisku ministra obrony.

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