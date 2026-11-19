Narodowe Akademie Nauk, Inżynierii i Medycyny opublikowały raport, w którym wzywają społeczność naukową do szybszego reagowania na zgłoszenia błędów lub manipulacji danymi w opublikowanych badaniach. Prace, których wniosków nie można już uznawać za wiarygodne, należy szybciej poprawiać lub wycofywać, informuje STAT News.

Terminy dla czasopism

W 157-stronicowym raporcie zaproponowano, aby czasopisma kończyły redakcyjne rozpatrywanie potencjalnie problematycznych publikacji w ciągu 12 tygodni, a w bardziej złożonych przypadkach — nie później niż w ciągu sześciu miesięcy. Idealny harmonogram przewiduje cztery tygodnie na wstępną ocenę zasadności zgłoszenia oraz kolejne cztery na kontakt z autorami i weryfikację ich odpowiedzi.

Jeśli kwestia pozostaje nierozstrzygnięta, w ciągu 12 tygodni do artykułu należy dodać wstępne ostrzeżenie, na przykład redakcyjne oświadczenie o zaniepokojeniu. Autorzy powinni również przechowywać pierwotne dane: niemożność ich przedstawienia po pojawieniu się wątpliwości co do autentyczności wyników może być podstawą do wycofania publikacji.

Odpowiedzialność instytucji i finansujących

Panel ekspertów uważa za niewłaściwe sprzeciwianie się wycofaniu publikacji z argumentem, że niedociągnięcia w jednej części pracy nie wpływają na jej ogólne wnioski. Problemy w dowolnym elemencie badania mogą budzić wątpliwości także co do innych wyników.

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Autorzy raportu wezwali uniwersytety i inne instytucje naukowe do szybszego i pełniejszego prowadzenia postępowań dotyczących rzetelności naukowej oraz do przekazywania ich ustaleń czasopismom, organizacjom grantowym i opinii publicznej. Finansującym naukę zalecono powiązanie przyznawania grantów z zobowiązaniem badaczy i instytucji do przestrzegania surowych standardów prowadzenia badań i korygowania błędów.

Według raportu w 2025 roku na świecie wycofano ponad 5 tys. prac naukowych, jednak odsetek wycofanych artykułów w każdym pojedynczym roku wynosił mniej niż 0,22%. Dane Retraction Watch wskazują, że artykuł jest wycofywany średnio niemal 2,4 roku po publikacji. Autorzy dokumentu podkreślili, że poprawki i wycofania należy postrzegać nie jako zawodową porażkę, lecz jako niezbędne narzędzie utrzymania wiarygodności wiedzy naukowej.

Bioetyczka Lisa Rasmussen zaznaczyła, że proponowane terminy są rozsądne w najlepszych warunkach, jednak redaktorzy są już przeciążeni rosnącą liczbą manuskryptów i zgłoszeń. Zwróciła też uwagę, że systemy sztucznej inteligencji mogą jednocześnie pomagać wykrywać wątpliwe wyniki oraz być wykorzystywane do fabrykowania lub manipulowania danymi.

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