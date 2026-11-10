We Francji skrajnie prawicowa partia Zjednoczenie Narodowe osiągnęła wstępne porozumienie z dwoma europejskimi bankami w sprawie pożyczki w wysokości 10,6 mln euro na kampanię prezydencką Marine Le Pen. Poinformowała o tym France 24, powołując się na skarbnika partii Kevina Pfeffera.

Odpowiedź banków oczekiwana do końca miesiąca

Według Pfeffera partia prowadzi zaawansowane rozmowy z dwoma europejskimi, lecz nie francuskimi bankami. Nie podał nazw kredytodawców, jednak oświadczył, że oczekuje ich ostatecznej odpowiedzi do końca miesiąca i pozostaje optymistą.

Skarbnik Zjednoczenia Narodowego zaznaczył, że wstępne porozumienie potwierdza wiarygodność wniosku partii oraz dostępność niezbędnych gwarancji. Kandydaci, którzy przechodzą do drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji, mogą ubiegać się o państwowy zwrot wydatków wyborczych w wysokości do 10,7 mln euro.

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Poszukiwanie finansowania

Partia Le Pen od dawna miała trudności z uzyskaniem finansowania bankowego we Francji. W szczególności Société Générale i La Banque Postale odmówiły kredytowania działalności politycznej, wyjaśniając to zakończeniem takiego finansowania.

W 2022 roku Zjednoczenie Narodowe otrzymało pożyczkę w wysokości 10,6 mln euro od węgierskiego banku. Wcześniej partia zawarła także umowę kredytową na 9,4 mln euro z bankiem w Moskwie, która została spłacona w 2023 roku. W październiku Pfeffer oświadczył, że partia będzie mogła wspierać kampanię w zwykłym tempie do końca roku, po czym będzie musiała szukać innego rozwiązania.

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