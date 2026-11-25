Czasopismo naukowe Nature opublikowało pracę o długotrwałym obciążeniu klimatycznym związanym z osuszaniem torfowisk w przeszłości. Artykuł porusza temat konsekwencji drenowania terenów torfowych dla klimatu i bilansu gazów cieplarnianych.

Osuszanie gleb torfowych

Artykuł odwołuje się do badań dotyczących globalnej utraty terenów podmokłych w ciągu ostatnich trzech stuleci, historycznych emisji węgla w wyniku zmian użytkowania gruntów oraz emisji gazów cieplarnianych po osuszeniu gleb organicznych. Wśród cytowanych prac znajdują się badania dotyczące utleniania torfu w wyspiarskiej części Azji Południowo-Wschodniej oraz emisji dwutlenku węgla z osuszonych torfowisk Sumatry.

Bibliografia obejmuje również badania poświęcone osiadaniu gleb torfowych i utracie węgla, wpływowi rolnictwa i plantacji leśnych na torfowiska, a także wydobyciu torfu. Odrębne prace analizują emisje metanu i podtlenku azotu z gleb organicznych.

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Przywracanie reżimu wodnego

Wśród źródeł cytowanych przez Nature znajdują się badania dotyczące wpływu poziomu wód gruntowych na emisje z zarządzanych torfowisk. Przytoczono również prace o ponownym nawodnieniu osuszonych obszarów, ograniczeniu ocieplenia klimatu po takim odtworzeniu mimo emisji metanu oraz roli ochrony i odtwarzania torfowisk w łagodzeniu zmiany klimatu.

Cytowane badania obejmują w szczególności Europę Północną, Kanadę, Niderlandy, Indonezję, Amazonię i dorzecze Konga.

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