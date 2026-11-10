W Korei Południowej badacz komórek macierzystych i były profesor Seoul National University Hwang Woo-suk złożył wniosek o przywrócenie obywatelstwa kraju po uzyskaniu obywatelstwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Oświadczył, że oczekuje na decyzję Ministerstwa Sprawiedliwości Korei Południowej.

Jak podaje Korea Herald, Hwang utracił obywatelstwo Korei Południowej 9 kwietnia po uzyskaniu obywatelstwa ZEA. Tego samego dnia poinformował o tym ambasadę Korei Południowej w ZEA, a następnie złożył wniosek o przywrócenie obywatelstwa z rekomendacji placówki dyplomatycznej.

Obywatelstwo ZEA

Hwang Woo-suk obecnie kieruje znajdującym się w Abu Zabi UAE Biotech Research Center, gdzie zajmuje się klonowaniem zwierząt i badaniami nad komórkami macierzystymi. Jak powiedział, został zaproszony na spotkanie przy herbacie, które okazało się ceremonią nadania obywatelstwa ZEA.

Powiedział również, że podczas ceremonii poinformowano go o możliwości posiadania obu obywatelstw. Jednocześnie przywrócenie jego obywatelstwa Korei Południowej zależy od decyzji ministra sprawiedliwości tego kraju.

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Zasady i wcześniejsze sprawy

Zgodnie z południowokoreańską ustawą o obywatelstwie osoby odzyskujące obywatelstwo Korei Południowej co do zasady muszą zrzec się obcego obywatelstwa w ciągu roku. Wyjątek przewidziano między innymi dla byłych obywateli Korei Południowej w wieku 65 lat i starszych, którzy wracają na stałe: mogą oni zobowiązać się, że nie będą korzystać z obcego obywatelstwa na terytorium kraju.

Hwang zyskał międzynarodową sławę dzięki badaniom nad klonowaniem zwierząt i deklarowanym osiągnięciom w pracy z ludzkimi embrionalnymi komórkami macierzystymi. Później w jego publikacjach naukowych wykryto sfabrykowane dane, a w 2006 roku Seoul National University go zwolnił. W 2014 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok: 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu z dwuletnim okresem próby, między innymi w sprawie sprzeniewierzenia środków na badania.

W lipcu władze odebrały również prezydencką nagrodę w dziedzinie nauki i technologii, którą Hwang otrzymał w 2004 roku.

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