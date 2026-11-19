Naukowcy na marginesie konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi ostrzegli przed ryzykiem załamania Atlantyckiej Południkowej Cyrkulacji Wymiennej (AMOC) — systemu prądów oceanicznych, który przenosi ciepłą wodę z tropików na północ. Według profesora Uniwersytetu w Poczdamie Stefana Rahmstorfa prawdopodobieństwo przekroczenia przez system krytycznej granicy w tym stuleciu może wynosić około 50% lub nawet więcej, informuje Health Policy Watch.

AMOC jest często błędnie utożsamiana z Prądem Zatokowym, jednak jest to szerszy system cyrkulacji. Oddaje ona ciepło do atmosfery w drodze do Europy, a ochłodzona woda opada na głębokość i przemieszcza się z powrotem na południe. Dzięki temu cyklowi klimat Europy jest znacznie łagodniejszy, niż mógłby być na odpowiadających mu szerokościach geograficznych.

Konsekwencje dla Europy i monsunów

Według badaczy gwałtowne osłabienie lub załamanie cyrkulacji może obniżyć średnią temperaturę w Europie o około 5°C lub więcej. Australijski klimatolog Bill Hare zauważył, że zmiany mogą również wpłynąć na systemy pogodowe związane z monsunami w Afryce Zachodniej i Azji Południowej. Zaburzenie reżimu opadów może mieć poważne konsekwencje dla rolnictwa i społeczności, które już cierpią z powodu zmian klimatu.

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Rahmstorf powiedział, że bezpośrednie pomiary AMOC prowadzone są dopiero od 2004 roku, dlatego ustalenie długoterminowej dynamiki historycznej jest trudne. Jednocześnie, jak stwierdził, kilka niezależnych wskaźników świadczy o osłabieniu systemu. Należą do nich obszar chłodniejszej wody w północnej części Atlantyku, otoczony cieplejszymi wodami i obszarami lądowymi, a także nietypowe ocieplenie wzdłuż wschodniego wybrzeża USA.

Apel o ograniczenie emisji

Dyrektor Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu Johan Rockström nazwał możliwe załamanie AMOC globalnym zagrożeniem o wysokim ryzyku i wezwał, by traktować je jako kwestię bezpieczeństwa narodowego. Islandzki minister środowiska, energii i klimatu Jóhann Jóhannsson powiedział, że rząd kraju już analizuje taki scenariusz jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ze względu na jego potencjalny wpływ na żywność, energię, infrastrukturę, transport morski i rybołówstwo.

Naukowcy wskazali również na potrzebę szybkiego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i krótkotrwałych zanieczyszczeń klimatycznych. W szczególności ograniczenie emisji czarnego węgla, czyli sadzy, może spowolnić topnienie arktycznego lodu oraz lądolodu Grenlandii, co wiąże się z osłabieniem AMOC. Czarny węgiel powstaje między innymi podczas ogrzewania budynków, działania pojazdów i generatorów z silnikami Diesla, spalania odpadów oraz pożarów lasów.

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