Naukowczyni zajmująca się środowiskiem morskim i popularyzatorka nauki Vanessa Pirotta została Australijką Roku 2027 w australijskim stanie Nowa Południowa Walia. Będzie reprezentować stan w ogólnokrajowym wyróżnieniu Australian of the Year, którego laureat zostanie ogłoszony 25 stycznia, podaje ABC News Australia.

Badania wielorybów

Pirotta specjalizuje się w naukach morskich i badaniu wielorybów. Zapoczątkowała metody oceny zdrowia tych zwierząt za pomocą dronów, które pobierają próbki wydzielin z otworów oddechowych wielorybów, gdy te wynurzają się na powierzchnię, aby zaczerpnąć powietrza.

Pięć lat temu naukowczyni założyła również obywatelski projekt naukowy Wild Sydney Harbour. Jego uczestnicy zgłaszają obserwacje zwierząt morskich, aby stworzyć obraz różnorodności fauny portu w Sydney. Pirotta wspiera kobiety wybierające kariery w dziedzinach STEAM i współpracuje z grupą rdzennych strażników Gamay Rangers w zatoce Botany przy monitorowaniu populacji morskich.

Jak twierdzi Pirotta, ludzie muszą lepiej rozumieć otaczające ich środowisko morskie, a ona chce dzielić się wiedzą, aby mogli działać pewniej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inni laureaci stanowych nagród

Młodym Australijczykiem Roku w Nowej Południowej Walii został Danny Shouten, założyciel Community Shark Bite Kits. Jego zestawy pierwszej pomocy po ugryzieniach rekinów zawierają opaski uciskowe, bandaże kompresyjne, rękawiczki i instrukcje. Takie zestawy są już dostępne na ponad 350 plażach w Australii.

Starszym Australijczykiem Roku w stanie został 84-letni lekarz David Cook, który od ponad sześciu dekad leczy mieszkańców odległych i regionalnych obszarów. Łączył praktykę medyczną z lotnictwem w Royal Flying Doctor Service, a obecnie nadal pracuje jako lekarz rodzinny w Port Macquarie i South West Rocks.

Nagrodę Lokalnego Bohatera otrzymali Jill Ashley i Paul „Fatty” Ireland — założyciele organizacji charytatywnej Shoretrack. Pomaga ona młodym ludziom, którzy stracili kontakt z edukacją lub pracą, w dolinie Nambucca poprzez praktyczne szkolenie zawodowe. W ciągu pięciu lat organizacja pomogła ponad 750 osobom.

Czytaj nas na