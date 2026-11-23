Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge i University College London w Wielkiej Brytanii zrekonstruowali rozwój ostrej białaczki szpikowej w ciągu życia pacjentek. W dwóch trzecich przeanalizowanych przypadków pierwsza mutacja sprzyjająca rozwojowi raka, według szacunków naukowców, pojawiła się przed 20. rokiem życia. W pojedynczych przypadkach takie zmiany mogły poprzedzać postawienie diagnozy o ponad 50 lat. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Nature informuje ScienceDaily.

Próbki krwi przed postawieniem diagnozy

Naukowcy zbadali próbki krwi 47 kobiet, u których później zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową; średni wiek w chwili postawienia diagnozy wynosił 72 lata. Porównano je z próbkami 46 kobiet o podobnych cechach, u których nie wykryto nowotworu krwi. Materiały pochodziły z brytyjskiego badania przesiewowego raka jajnika UKCTOCS, którego uczestniczki oddawały krew co roku przez okres do 11 lat.

Badacze zastosowali wysokoczułe sekwencjonowanie DNA oraz modele matematyczne, aby oszacować czas pojawienia się mutacji, tempo namnażania zmienionych komórek i ich konkurencję z innymi komórkami krwi. Niektóre próbki pobrano 15 lat przed zdiagnozowaniem choroby. Jednocześnie naukowcy nie dysponowali próbkami krwi pobranymi bezpośrednio w chwili postawienia diagnozy.

Przyspieszenie wzrostu klonów

Na wczesnych etapach populacje zmienionych komórek rosły powoli: czasem podwojenie ich liczby zajmowało lata. Wraz z gromadzeniem się dodatkowych mutacji tempo wzrostu przyspieszało. Według obliczeń autorów każda nowa mutacja zdolna stymulować rozwój raka zazwyczaj zwiększała tempo wzrostu około dwu- do trzykrotnie. Po pojawieniu się czterech takich mutacji populacje komórek mogły podwajać się w ciągu tygodni, a nie lat.

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W co najmniej jednej trzeciej przypadków białaczki jedna grupa zmutowanych komórek znacznie się rozrastała i dominowała we krwi na długo przed diagnozą. Proces ten w badaniu nazwano wypieraniem somatycznym. W grupie kontrolnej kobiet bez nowotworu krwi takiego wzorca nie odnotowano. Analiza danych UK Biobank również powiązała oznaki tego procesu ze znacząco wyższym ryzykiem ostrej białaczki szpikowej.

Możliwości wczesnego wykrywania

Autorzy pracy uważają, że mierzenie tempa wzrostu klonów zmutowanych komórek na podstawie kilku próbek krwi mogłoby potencjalnie pomóc oceniać ryzyko z wyprzedzeniem lat lub dekad. Modele matematyczne sugerują, że nawet umiarkowane spowolnienie wzrostu klonów wysokiego ryzyka przez dziesięć lub więcej lat mogłoby zmniejszyć prawdopodobieństwo rozwoju choroby. Jednak aby sprawdzić, czy taka interwencja może bezpiecznie zapobiegać białaczce u ludzi, potrzebne są badania kliniczne.

Nie wszystkie przypadki miały długi okres wykrywalnych zmian: w około co piątym przypadku populacje zmutowanych komórek stawały się wykrywalne dopiero na jeden–dwa lata przed diagnozą.

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