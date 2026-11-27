Badacze z Massachusetts Institute of Technology opracowali podejście, które w testach na myszach umożliwiło zastosowanie toksycznego leku przeciwnowotworowego kalicheamycyny przeciw bakteryjnemu zapaleniu płuc i uniknięcie oznak uszkodzenia wątroby. Jak informuje News-Medical, praca została opublikowana w czasopiśmie Nature Communications.

Kalicheamycyna uszkadza DNA komórek. Stosuje się ją w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów, jednak jej toksyczność nie pozwalała rozważać tego związku jako antybiotyku. Badacze postanowili zmniejszyć niepożądane działanie leku za pomocą dwóch elementów: systemu ukierunkowanego dostarczania oraz białka, które neutralizuje lek poza ogniskiem infekcji.

Dostarczanie do ogniska infekcji

Naukowcy przyłączyli cząsteczki kalicheamycyny do niewielkiego białka, które wiąże się z albuminą — białkiem krążącym we krwi i transportującym inne cząsteczki. Cząsteczka leku jest połączona z białkiem nośnikowym linkerem, który może być rozszczepiany przez enzym elastazę neutrofilową. Jest on wytwarzany przez neutrofile — komórki odpornościowe gromadzące się w miejscach infekcji.

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Gdy kompleks dotrze do zakażonej tkanki, enzym ma uwolnić kalicheamycynę, aby niszczyła komórki bakteryjne. Podczas początkowych testów ta forma leku usuwała infekcję u myszy i była mniej toksyczna dla wątroby niż lek niezwiązany, jednak poziom uszkodzenia narządu nadal był zbyt wysoki.

Białko neutralizujące lek

Aby dodatkowo zmniejszyć toksyczność, zespół wykorzystał CalU19 — ochronny enzym bakterii Micromonospora echinospora, która produkuje kalicheamycynę. Białko zmodyfikowano tak, aby również wiązało się z albuminą i krążyło we krwi. Zgodnie z zamysłem autorów miało ono przechwytywać i neutralizować cząsteczki leku, które opuściły miejsce infekcji, zanim dotrą do wątroby lub innych narządów.

Połączenie leku i białka-antidotum przetestowano na myszach z zapaleniem płuc wywołanym przez Pseudomonas aeruginosa lub Staphylococcus aureus. W obu modelach eliminowało ono infekcję i nie powodowało oznak uszkodzenia wątroby. W testach laboratoryjnych koniugat niszczył również opornego na metycylinę Staphylococcus aureus, Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae. Autorzy pracy planują poszukiwać antidotów także dla innych antybiotyków, których zastosowanie ogranicza toksyczność dla nerek lub innych narządów.

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