Badacze wskazali makrofagi eksprymujące receptor TREM2 jako potencjalny cel przyszłych metod leczenia endometriozy. Pracę opublikowano w czasopiśmie Advanced Science, informuje News-Medical.

Endometrioza jest przewlekłą chorobą zapalną, w której tkanka podobna do błony śluzowej macicy rozrasta się poza macicą. Według materiału choroba dotyka około 200 milionów kobiet w wieku rozrodczym i może powodować ból, niepłodność oraz zwiększać ryzyko raka jajnika. Terapia hormonalna pomaga kontrolować ból i wzrost takiej tkanki, jednak czasami jest nieskuteczna, a choroba może nawracać.

Zmiany w komórkach odpornościowych

Autorzy przeanalizowali próbki pacjentek z endometriozą metodą sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek. Wykryli większą liczbę makrofagów z receptorem TREM2 w porównaniu z próbkami kontrolnymi. Makrofagi to komórki układu odpornościowego, które niszczą czynniki zakaźne, komórki nowotworowe i resztki komórkowe, a także wpływają na adaptacyjną odpowiedź immunologiczną.

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W próbkach pacjentek wykryto również terminalne wyczerpanie limfocytów T CD8+ oraz komórek naturalnych zabójców, czyli komórek NK. Ich zdolność do niszczenia uszkodzonych lub obcych komórek była obniżona. Naukowcy przypuszczają, że makrofagi TREM2-dodatnie hamują działanie tych komórek.

Badanie na komórkach i myszach

Hipotezę sprawdzono w hodowlach komórkowych, wykorzystując makrofagi myszy z TREM2 oraz bez tego receptora. Badacze określili również parę ligand-receptor, za pośrednictwem której makrofagi TREM2-dodatnie mogą oddziaływać z limfocytami T CD8+. Zaburzenie funkcji limfocytów T CD8+ powiązano z autofagią — procesem recyklingu komórkowego.

U myszy bez TREM2 nasilała się aktywność cytotoksyczna limfocytów T CD8+ i komórek NK, a także obserwowano ochronę przed wzrostem tkanki endometrialnej. Starszy autor pracy, Goyun Wang, zaznaczył, że wyniki mogą otworzyć drogę do opracowania niehormonalnych metod. Jednocześnie do zastosowania klinicznego potrzebne są dalsze badania: w szczególności należy ocenić bezpieczeństwo hamowania TREM2 dla regulacji odporności i tkanek rozrodczych oraz potwierdzić wnioski w większych grupach pacjentek.

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