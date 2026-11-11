Na koralowych atolach Bikar i Bokak na Wyspach Marshalla badacze opisali jedne z najlepiej zachowanych ekosystemów morskich centralnej części Pacyfiku. Ekspedycja w 2023 roku badała rafy, obszary głębinowe, kolonie ptaków morskich, roślinność oraz miejsca gniazdowania żółwi. Jak informuje ScienceAlert, w ubiegłym roku oba atole ogłoszono pierwszym narodowym rezerwatem morskim Wysp Marshalla.

Ryby i rekiny

Podczas badań terenowych naukowcy zarejestrowali 266 taksonów ryb rafowych z 38 rodzin. Biomasa ryb na Bokaku była wyższa niż na Bikarze. Największy pojedynczy udział w biomasie na zewnętrznych rafach miały rekiny: 26,8% na Bikarze i 33,9% na Bokaku.

Za pomocą pojazdów podwodnych badacze udokumentowali również 138 taksonów ryb na głębokościach do 275 metrów. Autorzy zaznaczyli, że 14 grup mogło wcześniej nie być odnotowanych na Wyspach Marshalla. Kamery głębinowe osobno zarejestrowały kolejne 79 grup ryb na większych głębokościach.

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Ptaki, żółwie i zagrożenia

Na atolach badacze udokumentowali 17 gatunków ptaków morskich. Zarejestrowali także 71 śladów wyjścia żółwi na brzeg i 132 jamy gniazdowe, głównie na Bikarze. Bikar znajduje się ponad 100 kilometrów od najbliższego zamieszkanego atolu, a Bokak — prawie 400 kilometrów od ludzi.

Autorzy podkreślają, że te ekosystemy są „stosunkowo zachowane”, a nie całkowicie nienaruszone. Podczas badań w 2023 roku na obu atolach żyły introdukowane szczury polinezyjskie. Ponadto izolowane rafy nie są chronione przed ocieplaniem się wód, bieleniem koralowców i zakwaszaniem oceanów. Wyniki badania opublikowano w Frontiers in Marine Science.

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