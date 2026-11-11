Naukowcy przeanalizowali dwa niestabilne zbocza górskie w systemie fiordów Uummannaq na Grenlandii, których osunięcia mogą wywołać tsunami i zagrozić nadmorskim osadom. Jak podaje ScienceAlert, wyniki analizy opublikowano w czasopiśmie Communications Earth & Environment.

Najbliższe zagrożenie dla Ukkusissat

Za najbardziej pilne badacze i badacze, w tym geolożka Marie Kjærling, uznają zbocze w fiordzie Kangerluarsuk. Według ich szacunków potencjalne osuwisko może przemieścić około 30 mln metrów sześciennych skał. Do 2015 roku zbocze to było ledwo zauważalne, jednak od tamtej pory szybko się rozwijało i mogło przyspieszać.

Autorzy pracy przypuszczają, że zbocze może osunąć się całkowicie lub częściowo w ciągu najbliższych lat albo dziesięcioleci, choć dokładny czas takiego osuwiska pozostaje bardzo niepewny. W razie osunięcia fala może dotrzeć do osady Ukkusissat, położonej około 25 km dalej, już w ciągu sześciu minut. Wysokość napływu fali może tam wynieść od 3 do 7 metrów.

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Zbocze w fiordzie Karrat

Inne duże niestabilne zbocze znajduje się w fiordzie Karrat, około 3 km na zachód od miejsca osuwiska z 2017 roku. Jego powierzchnia ponad poziomem morza wynosi 2,65 mln metrów kwadratowych, a objętość potencjalnie niestabilnego materiału badacze szacują na około 400 mln metrów sześciennych. Nazywają je jednym z największych na świecie zmapowanych aktywnych niestabilnych zboczy.

W 2017 roku osuwisko na górze Umiammakku w fiordzie Karrat wywołało tsunami, które dotarło do wioski Nuugaatsiaq. Wysokość napływu fali sięgnęła około 10 metrów, zginęło czterech mieszkańców, a kolejnych dziewięć osób odniosło obrażenia. Wioska od tego czasu pozostaje opuszczona.

Badacze nie wykluczają osunięcia całego zbocza w fiordzie Karrat, choć jego głęboka deformacja zachodzi powoli i od dłuższego czasu. Według ich obliczeń takie zdarzenie mogłoby wywołać falę o wysokości napływu przekraczającej 10 metrów w odległości ponad 100 km. Naukowcy uważają, że degradacja wieloletniej zmarzliny związana z globalnym ociepleniem może zwiększać częstotliwość i skalę takich zdarzeń w Arktyce oraz regionach wysokogórskich.

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