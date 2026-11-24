Naukowcy opisali trójwymiarową budowę kompleksu receptora jonotropowego komara malarycznego Anopheles stephensi, związanego z kwasami pochodzącymi z ludzkiej skóry. Jak informuje Nature, struktury te wyjaśniają, jak wiązanie kwasu aktywuje receptor i uruchamia sygnał elektryczny, który pomaga owadowi poruszać się w kierunku człowieka.

Jak komary rozpoznają człowieka

Samice komarów wykorzystują kilka systemów sensorycznych do znalezienia żywiciela, którego krwią się żywią. Jednym z takich systemów są receptory jonotropowe — grupa białek zdolnych wykrywać kwaśne związki w ludzkim pocie. To właśnie te substancje nadają zapachowi potu kwaśną nutę.

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Autorzy badania wykazali, że po przyłączeniu kwasu receptor zmienia stan i otwiera por, przez który przechodzą jony. Powoduje to powstanie sygnału elektrycznego związanego z kierunkiem ruchu komara w stronę ludzkiego żywiciela.

Możliwe zastosowania wyników

Uzyskane struktury pokazują molekularny mechanizm rozpoznawania kwasów związanych z zapachem ludzkiej skóry. Zdaniem autorów przeglądu w Nature dane te mogą zainspirować podejścia mające na celu osłabienie atrakcyjności ludzi dla komarów przenoszących malarię.

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