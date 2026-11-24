W ciągu ostatnich pięciu lat Stany Zjednoczone dodawały średnio około 500 mil linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia rocznie — to około dziesięć razy mniej niż tempo, które badacze uznają za konieczne dla przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną. Aby potroić sieć międzyregionalną do 2050 roku, kraj musi budować około 5 tys. mil takich linii rocznie, informuje ScienceDaily.

Problem opisano w materiale Policy Forum opublikowanym w czasopiśmie Science. Przygotowali go badacze polityki energetycznej Madeleine Jozwiak, David J. Victor i M. Granger Morgan z Carnegie Mellon University oraz University of California w San Diego. Według ich oceny zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie z powodu upowszechniania się pojazdów elektrycznych, wzrostu zużycia w przemyśle ciężkim oraz szybkiej rozbudowy centrów danych.

Problemem są zgody, a nie technologie

Linie wysokiego napięcia przesyłają znaczne ilości energii elektrycznej na duże odległości — od obiektów wytwórczych do społeczności i przedsiębiorstw. Połączenie regionalnych sieci elektroenergetycznych umożliwia redystrybucję energii między obszarami, gdy lokalna produkcja jest niewystarczająca. Większe i lepiej połączone sieci, zgodnie z badaniami przytoczonymi w materiale, mogą obniżyć koszty dla odbiorców oraz ryzyko rozległych awarii.

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Autorzy uważają, że główne przeszkody w modernizacji sieci mają charakter polityczny i regulacyjny. Pozwolenia na duże projekty są podzielone między agencje federalne, władze stanowe, organy lokalne i prywatne firmy. Obecne przedsiębiorstwa energetyczne mogą również nie być zainteresowane silniejszymi połączeniami międzyregionalnymi, ponieważ zwiększają one konkurencję między dostawcami energii elektrycznej.

Proponowane rozwiązania

Badacze proponują, aby organy federalne skuteczniej wykorzystywały istniejące uprawnienia: wyznaczały ważne korytarze przesyłowe i rozstrzygały spory utrudniające zatwierdzanie projektów na poziomie stanowym. Wśród rozwiązań technicznych wymienili wymianę przewodów na istniejących liniach na nowoczesne materiały, systemy przesyłu prądu stałego wysokiego napięcia oraz podziemne kable wzdłuż korytarzy drogowych i kolejowych. Zdaniem autorów takie technologie mogą podwoić lub potroić przepustowość sieci.

Autorzy radzą również Stanom Zjednoczonym badać międzynarodowe doświadczenia w budowie infrastruktury dalekiego zasięgu oraz utworzyć prezydencko-kongresową komisję ds. przesyłu energii elektrycznej. Mogłaby ona zaproponować zmiany w prawie stanowym i federalnym, rozważyć szersze uprawnienia dla Federalnej Komisji Regulacji Energetyki oraz opracować zachęty finansowe dla firm budujących nowe linie i społeczności goszczących taką infrastrukturę.

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