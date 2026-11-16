Naukowcy z UCLA Health wykazali w laboratoryjnych modelach ludzkich komórek mózgowych, że zwiększenie aktywności zdrowej kopii genu może częściowo kompensować skutki mutacji związanych z autyzmem. Badanie dotyczyło genów CHD8 i SCN2A i prowadzono je na hodowlach neuronów pobudzających oraz organoidach korowych — strukturach odtwarzających niektóre aspekty wczesnego rozwoju mózgu.

O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Nature Neuroscience informuje News-Medical. Naukowcy wykorzystali zmodyfikowany CRISPR-A nie do edycji ani zastąpienia wadliwego genu, lecz do aktywacji pozostawionej zdrowej kopii. Oddziaływali na enhancery — odcinki DNA, które regulują czas i poziom ekspresji genów.

Wyniki dla dwóch genów

W modelach z mutacjami CHD8 aktywacja zdrowej kopii genu zmniejszyła nieprawidłowy rozrost organoidów, sprzyjała dojrzewaniu komórek i zbliżała aktywność genów do typowych poziomów. Gen CHD8 uczestniczy w regulacji innych genów ważnych dla rozwoju mózgu.

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W modelach z mutacjami SCN2A podejście przywróciło znaczną część normalnej aktywności elektrycznej neuronów. Jednocześnie niektóre subtelniejsze cechy elektryczne znormalizowały się tylko w poszczególnych liniach komórkowych. SCN2A jest niezbędny neuronom do generowania sygnałów elektrycznych.

Na razie tylko etap laboratoryjny

Efekt zaobserwowano wyłącznie w komórkach z mutacjami: w zdrowych komórkach aktywność genów docelowych nie wzrosła, a sąsiednie geny nie uległy wpływowi. Badacze ustalili również, że wynik zależał od czasu interwencji, co może wskazywać na znaczenie określonych etapów rozwoju.

Autorzy podkreślają, że jest to dowód koncepcji, a nie gotowa metoda leczenia. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono w modelach laboratoryjnych, a stopień zbliżenia ekspresji genów do normalnego poziomu różnił się między liniami komórkowymi. Aby podejście mogło zostać potencjalnie zastosowane, konieczne jest opracowanie bezpiecznych sposobów dostarczenia systemu do mózgu oraz sprawdzenie jego skuteczności po wczesnych etapach rozwoju.

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