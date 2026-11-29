Naukowcy powiązali działalność projektu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla Quest CCS w środkowej Albercie w Kanadzie z dekadą aktywności sejsmicznej. Analiza wykazała związek z trzęsieniami ziemi o magnitudzie 4,1 i 4,3 — największymi wstrząsami łączonymi ze składowaniem CO2 w głębokim słonym poziomie wodonośnym, informuje ScienceAlert.

Wstrząsy dziesiątki kilometrów od odwiertów

Projekt Quest CCS, eksploatowany przez Shell Canada, rozpoczął działalność w sierpniu 2015 roku. Dwutlenek węgla jest zatłaczany na głębokość 2,1 km do porowatej warstwy wodonośnej z piaskowca, przykrytej nieprzepuszczalnymi skałami. Co roku pod ziemię kieruje się około 1 mln ton CO2; łącznie zmagazynowano tam już ponad 10 mln ton gazu.

Badacze przeanalizowali dane sejsmiczne z regionu od 1985 roku. W ciągu trzech dekad przed rozpoczęciem zatłaczania odnotowano tam tylko jedno trzęsienie ziemi o magnitudzie 2,5 lub większej, podczas gdy w następnym dziesięcioleciu było ich ponad dziesięć. Własny system monitorowania Shell Canada zarejestrował także ponad 800 zdarzeń sejsmicznych, z których większość była zbyt słaba, by mogły je odczuć osoby.

Według oceny autorów pracy częstotliwość trzęsień ziemi wzrosła 20–40 razy po rozpoczęciu zatłaczania. Z czasem wstrząsy występowały coraz dalej od odwiertów zatłaczających, co zdaniem naukowców odpowiada rozprzestrzenianiu się podwyższonego ciśnienia w skałach i reaktywacji istniejących uskoków geologicznych w dawnych skałach pod zbiornikiem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ciśnienie może rosnąć także po zakończeniu prac

1 kwietnia 2026 roku trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,1 wystąpiło w pobliżu miasteczka Bon Accord, około 35 km od odwiertów Quest. Wstrząsy odczuwano także w Edmonton, położonym około 70 km od miejsca zatłaczania. 9 maja w pobliżu Waskatenau zarejestrowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3.

Modelowanie wykazało, że nawet gdyby zatłaczanie zakończono 1 maja 2026 roku, ciśnienie w rejonie trzęsienia ziemi w pobliżu Bon Accord mogłoby rosnąć mniej więcej do lat 2033–2035. Jeśli działalność będzie kontynuowana zgodnie z planem do 2040 roku, wzrost ciśnienia może trwać do lat 2044–2045. Autorzy obliczyli również, że przy niezmienionym trybie działalności aktywność sejsmiczna może dotrzeć do centrum Edmonton do 2032 roku, jednak dwa modele dały różne oszacowania ciśnienia pod miastem.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Geophysical Research Letters. Naukowcy zaznaczyli, że szczegółowe zbadanie przypadku Quest CCS może pomóc bezpieczniej projektować i kontrolować przyszłe obiekty składowania dwutlenku węgla.

Czytaj nas na