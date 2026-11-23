Międzynarodowa grupa badaczy opracowała algorytmy, które znacznie szybciej znajdują kolorowania map zgodnie z twierdzeniem o czterech barwach. Zgodnie z tym twierdzeniem do dowolnej mapy wystarczą cztery kolory, aby sąsiednie regiony nie miały tego samego koloru. O nowym podejściu informuje ScienceAlert.

Liniowy czas obliczeń

Angielski matematyk Francis Guthrie po raz pierwszy wysunął przypuszczenie o możliwości takiego kolorowania w 1852 roku, a pełny dowód przedstawiono dopiero w 1976 roku. W 1997 roku pojawił się bardziej przystępny dowód, który w mniejszym stopniu opierał się na trudnych do zweryfikowania obliczeniach komputerowych. Jednocześnie jego algorytmy wymagały dużo czasu do przetwarzania dużych map.

Nowa metoda przenosi zadanie z kwadratowego do liniowego czasu obliczeń. Oznacza to, że przy dziesięciokrotnym zwiększeniu liczby regionów czas obliczeń wzrośnie około dziesięciokrotnie, a nie stokrotnie, jak w poprzednim algorytmie.

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Poszukiwanie konfiguracji redukowalnych

Podstawą podejścia jest wyszukiwanie na mapie tak zwanych konfiguracji redukowalnych — struktur, od których można rozpocząć obliczanie czterobarwnego kolorowania. Im więcej takich początkowych struktur uda się znaleźć, tym szybciej przebiegają obliczenia. Metoda pozwala także najpierw uprościć strukturę mapy, a następnie dodawać bardziej złożone elementy i korygować kolory.

Badacze połączyli metody matematyczne ze strukturami danych w dwóch pracach, z których jedną przedstawili na sympozjum IEEE poświęconym podstawom teoretycznej informatyki. Ich zdaniem podejście może być przydatne nie tylko dla map płaskich, lecz także dla innych powierzchni z otworami, w tym podobnych do koła do pływania lub sera ementalskiego.

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