Zakrojona na szeroką skalę współpraca naukowa przygotowała najbardziej szczegółową dotąd mapę jąder podstawy — obszaru mózgu związanego z szeregiem zaburzeń psychiatrycznych i neurologicznych. Według STAT News badacze sprofilowali ponad 25 milionów komórek.

Typy komórek w jądrach podstawy

Zebrane dane umożliwiły sporządzenie listy typów komórek obecnych w jądrach podstawy oraz opisanie ich rozmieszczenia. W trakcie prac naukowcy odkryli również nowy typ neuronu, który może odgrywać rolę w schizofrenii.

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Wstępne wyniki terapii genowej

Badacze określili typy komórek związane z depresją, chorobą afektywną dwubiegunową i zespołem stresu pourazowego. Autorzy pracy uzyskali wstępne dowody, że bardziej szczegółowe zrozumienie typów komórek mózgowych może pomóc zwiększyć precyzję terapii.

W mysich modelach choroby Parkinsona terapia genowa opracowana dla podgrupy komórek jąder podstawy była równie skuteczna jak szersze podejście. Jednocześnie okazała się bezpieczniejsza.

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