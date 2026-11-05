Naukowcy z Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) opracowali system sztucznej inteligencji Quest2Dx do badań przesiewowych osób, które mogą mieć wczesne objawy choroby Parkinsona. Model analizuje odpowiedzi w obszernych ankietach dotyczących zdrowia i ma pomóc lekarzom wcześniej kierować takich pacjentów na dalsze badania, informuje News-Medical.

Wyniki pracy zespołu kierowanego przez Pingkuna Yana, kierownika Katedry Inżynierii Biomedycznej RPI, opublikowano w czasopiśmie Nature Aging. Autorzy podkreślają, że Quest2Dx nie jest przeznaczony do stawiania diagnozy: jego celem jest wyodrębnianie osób, które mogą potrzebować specjalistycznych badań jeszcze przed pojawieniem się wyraźnych objawów ruchowych.

Ankiety zamiast inwazyjnych procedur

Choroba Parkinsona może występować przez lata, zanim pojawią się zauważalne objawy fizyczne. Wśród potencjalnych wczesnych oznak badacze wymienili utratę węchu, zaburzenia snu, trudności z pisaniem i zmiany nastroju. Takie symptomy mogą być postrzegane jako nieistotne, przez co konsultacja z neurologiem bywa odkładana.

Do trenowania modelu wykorzystano dane z Parkinson’s Precision Medicine Initiative, a do weryfikacji — odrębny zestaw danych z Fox Insight Study. Ankieta PPMI zawiera 187 pytań, podczas gdy kwestionariusz Fox Insight ma ponad 300 pozycji. Badacze zaznaczyli, że respondenci często pomijają część odpowiedzi, a tradycyjne algorytmy uczenia maszynowego mogą popełniać błędy, próbując automatycznie uzupełniać braki.

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Model uwzględnia znaczenie odpowiedzi

Według autorów Quest2Dx wykorzystuje duży model językowy do rozumienia znaczenia i kontekstu pytań oraz odpowiedzi, a nie tylko ich pozycji w ankiecie. Umożliwia to pracę z kwestionariuszami, w których pytania są inaczej sformułowane lub rozmieszczone, nawet jeśli model był trenowany na innej ankiecie.

System określa również, które kombinacje odpowiedzi są najbardziej informacyjne dla konkretnej osoby. Wśród takich czynników znalazły się trudności w codziennych czynnościach, na przykład we wstawaniu z łóżka lub jedzeniu, a także kontakt z rozpuszczalnikami przemysłowymi i odtłuszczaczami. Badacze zastrzegli, że żadna pojedyncza odpowiedź nie ma charakteru diagnostycznego, ponieważ wspomniane oznaki mogą towarzyszyć także innym chorobom.

Zespół stworzył skróconą ankietę z 30 pytaniami, które Quest2Dx uznał za najważniejsze. Według autorów model wykorzystujący taki kwestionariusz był niemal tak samo dokładny w przewidywaniu choroby Parkinsona, jak podczas pracy z pełnymi ankietami. Jednocześnie twórcy wskazali, że system wymaga dalszego udoskonalenia, ponieważ może dawać wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne.

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