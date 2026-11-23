Międzynarodowy zespół naukowców stworzył biofizyczne cyfrowe modele mózgu 6 986 osób, aby badać związki między starzeniem się, chorobami neurodegeneracyjnymi i warunkami środowiskowymi, informuje News-Medical. Próba objęła osoby w wieku od 18 do 100 lat z 16 krajów.

Jak działają cyfrowe modele

Dla każdego uczestnika badacze wykorzystali dane z funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego i zbudowali komputerowy model 90 połączonych regionów mózgu. Jego parametry dostosowano tak, aby symulowane sygnały MRI jak najdokładniej odpowiadały wzorcom zarejestrowanym w zapisach aktywności mózgu uczestnika w stanie spoczynku.

Takie modele umożliwiają ocenę możliwych mechanizmów leżących u podstaw sygnałów MRI: poziomu i zmienności aktywności neuronalnej, a także równowagi między pobudzeniem a hamowaniem neuronów. Oszacowana przez modele pobudliwość poszczególnych regionów korelowała z objętością istoty szarej — niezależnym wskaźnikiem, który według badaczy świadczy o zgodności modeli z rzeczywistymi danymi.

Zespół poinformował również, że udostępni kod i parametry modeli, aby inni naukowcy mogli odtworzyć analizę i opracowywać nowe wirtualne eksperymenty.

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Różnice ze względu na wiek i diagnozę

Wiek był najsilniej związany z tym, jak regularne lub nieprzewidywalne były w czasie wahania symulowanej aktywności neuronalnej. Różnice między zdrowymi uczestnikami a osobami z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, chorobą Alzheimera lub zwyrodnieniem czołowo-skroniowym dotyczyły jednocześnie kilku parametrów: poziomu aktywności, jej zmienności oraz równowagi sygnałów, które stymulują lub hamują neurony.

Zwyrodnienie czołowo-skroniowe wykazało największe ogólne odchylenie od profilu zdrowych uczestników. Nie oznaczało to jednak jednakowo wyższej lub niższej aktywności we wszystkich regionach mózgu.

Związki z warunkami życia

Analiza środowiska wykazała powiązania w siedmiu z dziesięciu badanych obszarów. Najwyraźniejsze związki dotyczyły wskaźników warunków demokratycznych, jakości gleby i wody oraz zanieczyszczenia powietrza. Wyniki utrzymały się po uwzględnieniu wieku, płci, diagnozy, kraju, skanerów MRI i jakości danych.

Odrębna analiza danych społecznych uczestników również wskazała na związki z dostępem do opieki medycznej, doświadczeniami z dzieciństwa i sytuacją finansową. Kolejnym krokiem ma być sprawdzenie, czy takie modele mogą przewidywać zmiany obserwowane u ludzi w czasie lub po interwencjach. Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature Biomedical Engineering.

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