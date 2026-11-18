Naukowcy ze St. Jude Children's Research Hospital stworzyli atlas białek dla poszczególnych typów komórek mózgu, badając mózgi myszy z dwóch modeli choroby Alzheimera. Przeanalizowali ponad 13 tys. białek w komórkach różnych typów oraz u zwierząt w różnym wieku, informuje News-Medical.

Tysiące wcześniej nieodnotowanych zmian

Zespół wykrył ponad 3 tys. białek, których poziom zmieniał się w różnych typach komórek. Według autorów 78% takich zmian nie zostało odnotowanych w wcześniejszych zestawach danych. Szczególną uwagę poświęcono mikroglejowi — komórkom, w których ekspresji ulega wiele genów związanych z ryzykiem choroby Alzheimera. Niemal wszystkie wykryte w mikrogleju zmiany białek wcześniej pozostawały niezauważone.

W pracy naukowcy połączyli spektrometrię mas nowej generacji, sekwencjonowanie RNA pojedynczych komórek oraz przestrzenne metody omiczne. Umożliwiło to porównanie zmian na poziomie RNA i białek, a także wykrycie zmian w białkach, szlakach biologicznych i prawdopodobnych sieciach sygnalizacji między komórkami.

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Możliwa wymiana sygnałów między komórkami

Porównanie danych RNA i białek wykazało, że niektóre białka wykryte w jednym typie komórek mogły być syntetyzowane i wydzielane przez inny. Jednym z przykładów był pleiotrofin: wysoki poziom jego RNA odnotowano w astrocytach, podczas gdy wysoki poziom samego białka — w mikrogleju. Autorzy przypuszczają, że może to świadczyć o komunikacji międzykomórkowej: regulacja genu może zachodzić w astrocytach, a po syntezie i wydzieleniu białko może pełnić funkcję w mikrogleju.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Neuron. Autorzy nazwali tę pracę pierwszą znaną im analizą proteomiczną choroby Alzheimera z rozróżnieniem typów komórek. Stworzony atlas i towarzyszące mu zestawy danych, jak podkreślili, mogą zostać wykorzystane do dalszego badania mechanizmów choroby.

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