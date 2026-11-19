Naukowcy stworzyli multimodalny atlas HypoAD, który opisuje zmiany w ludzkim podwzgórzu podczas starzenia i choroby Alzheimera. W tym celu przeanalizowali dane MRI 458 dorosłych osób i opracowali jednojądrowy atlas transkryptomiczny na podstawie 614 403 jąder komórek podwzgórza od 17 dawców pośmiertnych, informuje Nature.

Różne obszary zmieniają się inaczej

Badacze zmierzyli objętość 13 struktur podwzgórza i 12 struktur poza nim. Średni wiek uczestników badania MRI wynosił 63,4 roku, a kobiety stanowiły 60,5% próby. Całkowita objętość podwzgórza miała jedynie słaby związek statystyczny z wiekiem, podczas gdy jego poszczególne obszary wykazywały wyraźniejsze różnice związane z wiekiem.

W szczególności objętość bocznego podwzgórza była mniejsza u starszych uczestników, co według oceny autorów jest zgodne z zanikiem tego obszaru związanym z wiekiem. Jednocześnie objętości jąder: nadskrzyżowaniowego i łukowatego, a także przykomorowego, okołokomorowego i grzbietowo-przyśrodkowego podwzgórza wykazywały dodatni związek z wiekiem. Autorzy zaznaczyli, że powtarzane pomiary niektórych małych struktur, w tym jądra nadskrzyżowaniowego i ciała suteczkowatego, miały niższą wiarygodność.

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Skupienie na śnie, metabolizmie i pamięci

Do analizy komórkowej zespół wybrał trzy obszary: jądro łukowate, które uczestniczy w regulacji bilansu energetycznego; jądro nadskrzyżowaniowe — główny regulator rytmów dobowych; oraz jądro suteczkowate, związane z obwodami pamięci. Źródło wiąże te struktury z zaburzeniami snu, rytmów okołodobowych, metabolizmu i pamięci obserwowanymi w chorobie Alzheimera.

Jak utworzono grupy

W porównaniach do grupy z chorobą Alzheimera zaliczano uczestników, którzy mieli zarówno zaburzenia poznawcze, jak i dodatni status amyloidu-β. Grupę kontrolną stanowiły osoby bez zaburzeń poznawczych i bez oznak gromadzenia się amyloidu-β. W całej próbie MRI 30,6% uczestników miało nieprawidłowy status poznawczy, a 13,8% było dodatnich pod względem amyloidu-β.

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