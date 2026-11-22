W USA naukowcy stworzyli atlas komórkowy jąder podstawy — zespołu struktur znajdujących się głęboko w mózgu, który uczestniczy w kontroli ruchów, podejmowaniu decyzji, emocjach i kształtowaniu nawyków. Badacze porównali typy komórek i aktywność genów w tkankach ludzi, myszy, makaków i marmozet, podaje Cyprus Mail.

Dane o 21 milionach komórek

W badaniu wykorzystano tkanki mózgowe zmarłych dawców. Naukowcy zbadali 21 milionów komórek w ludzkich jądrach podstawy, a także przeanalizowali miliony komórek u trzech innych gatunków. Prace przeprowadzono w ramach BRAIN Initiative — programu rozpoczętego w 2014 roku przy wsparciu amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia.

Atlas łączy kilka rodzajów danych: informacje o genach aktywnych w każdej komórce, informacje o epigenomie — związkach chemicznych i białkach, które przyłączają się do DNA i regulują aktywność genów — a także przestrzenne schematy rozmieszczenia komórek w tkance. Zdaniem badaczy jest to pierwsza kompleksowa międzygatunkowa mapa komórkowa dla konkretnego obszaru mózgu.

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Zastosowanie w badaniu chorób

Zaburzenia funkcjonowania jąder podstawy wiąże się z chorobą Parkinsona, chorobą Huntingtona, schizofrenią, zespołem Tourette’a, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym i uzależnieniami. Nowy zasób pozwala określić, które typy komórek aktywują określone geny oraz które regulatorowe regiony DNA są aktywne w tych komórkach.

Wśród wyników badania jest odkrycie nowego typu komórek mózgowych powiązanego ze schizofrenią i chorobą afektywną dwubiegunową. Naukowcy udokumentowali również zmiany genetyczne w poszczególnych typach komórek, które mogą być istotne dla badań nad autyzmem, oraz zmiany aktywności genów w określonych komórkach związane ze starzeniem się.

Badacze zaznaczyli, że atlas może stać się podstawą do porównywania zdrowej tkanki z tkanką dotkniętą chorobą, a także pomóc w poszukiwaniu celów specyficznych dla typów komórek dla terapii genowej i edycji genów. Jednocześnie metody leczenia stworzone na podstawie tych danych nie pojawią się szybko.

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