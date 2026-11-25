Naukowcy stworzyli wielopoziomową komórkową mapę mechanizmów genetycznych związanych z chorobami tętnic wieńcowych. W tym celu jednocześnie zbadali aktywność genów, dostępność chromatyny oraz przestrzenną organizację DNA w próbkach ludzkich tętnic wieńcowych. O wynikach pracy Nature informuje w artykule dotyczącym związku wariantów genetycznych ryzyka z konkretnymi komórkami naczyń i genami docelowymi.

Dane z 44 tętnic wieńcowych

Zespół przeanalizował jądra komórkowe z 44 ludzkich tętnic wieńcowych, pobranych od dawców bez niewydolności serca oraz od pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca podczas transplantacji serca. Po kontroli jakości badacze uzyskali dane dotyczące 126 804 jąder należących do 11 typów komórek.

Wśród nich były komórki mięśni gładkich naczyń, komórki śródbłonka, fibroblasty i komórki mieloidalne. Naukowcy zidentyfikowali 143 743 regiony otwartej chromatyny specyficzne dla różnych typów komórek. Takie regiony mogą zawierać regulacyjne elementy DNA, które wpływają na aktywność genów.

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Poszukiwanie genów docelowych

Większość wariantów genetycznych, które wcześniejsze badania powiązały z ryzykiem chorób tętnic wieńcowych, znajduje się poza regionami DNA bezpośrednio kodującymi białka. Utrudnia to określenie komórek i genów, za pośrednictwem których warianty te mogą działać.

Autorzy zastosowali model single-cell enhancer-to-gene, aby powiązać regulacyjne regiony DNA z genami w poszczególnych typach komórek. Szczególną uwagę poświęcili komórkom mięśni gładkich tętnic wieńcowych oraz zmianom regulacji genów w ich różnych stanach.

Aby zbadać odległe interakcje w genomie, badacze przeprowadzili również analizę Hi-C w 15 tętnicach wieńcowych. Wyniki zweryfikowano za pomocą specyficznego dla typu komórek sekwencjonowania Hi-ChIP, hamowania aktywności regionów regulacyjnych metodą CRISPRi oraz Perturb-seq w komórkach mięśni gładkich tętnic wieńcowych. Praca umożliwia określanie kandydujących typów komórek i genów do dalszych badań mechanizmów chorób naczyń.

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