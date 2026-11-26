Naukowcy stworzyli stabilny model komórkowy, który umożliwia badanie polimerazy i mechanizmów replikacji wirusa Ebola w standardowych warunkach bezpieczeństwa biologicznego BSL-2. Jak informuje News-Medical, badanie opublikowano w czasopiśmie Virologica Sinica.

Model bez żywego wirusa

Praca z żywym wirusem Ebola wymaga laboratoriów o najwyższym poziomie bezpieczeństwa biologicznego BSL-4. Jednym z problemów w badaniu wirusowej polimerazy L był również brak wiarygodnych przeciwciał dla tego białka. Niewielkie znaczniki epitopowe umożliwiają wykrywanie tego enzymu, jednak zwykle obniżają jego aktywność.

Autorzy badania stworzyli stabilne linie komórkowe zawierające polimerazę L ze znacznikiem Strep, a także wirusowe białka NP, VP35 i VP30. Wybrali klon, który podtrzymywał długotrwałą replikację minigenomu oraz tworzenie zakaźnych cząstek wirusopodobnych. Takie podejście pozwala wykrywać L za pomocą znacznika bez używania przeciwciał przeciwko temu białku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Związek z mikrotubulami

Naukowcy oczyszczali również cząstki wirusopodobne i kompleksy rybonukleoproteinowe. Analiza proteomiczna wykazała związek izoform tubuliny z kluczowymi białkami kompleksu rybonukleoproteinowego. Jest to wcześniej nieopisany związek między aparatem replikacyjnym wirusa a elementami cytoszkieletu komórki.

Po zniszczeniu mikrotubul lekiem nokodazolem wzrastały synteza wirusowego RNA, tworzenie wewnątrzkomórkowych inkluzji i uwalnianie cząstek. Trójwymiarowa mikroskopia konfokalna wykazała, że takie inkluzje były zlokalizowane w przestrzeniach sieci mikrotubul. Zdaniem autorów sieć ta może fizycznie ograniczać replikację genomu wirusa.

Zastosowania systemu

Według Jing Zhonga z ShanghaiTech University stabilny system eliminuje potrzebę stosowania BSL-4 w badaniach polimerazy L i kompleksów rybonukleoproteinowych. Może być wykorzystywany do przesiewowego badania środków przeciwwirusowych, badania czynników komórkowych oraz dostosowany do badań innych ebolawirusów, w tym wirusa Bundibugyo.

Czytaj nas na