Naukowcy wprowadzili do embrionalnych komórek macierzystych laboratoryjnych myszy 78 tysięcy „liter” ludzkiego kodu genetycznego i stworzyli model rzadkiej dystonii-parkinsonizmu sprzężonej z chromosomem X. W hodowlach laboratoryjnych i u żywych myszy wstawka genetyczna wywołała zmiany charakterystyczne dla choroby: obniżony poziom białka TAF1, śmierć komórek i jamy w mózgu, szczególnie w prążkowiu.

Jak podaje Live Science, dwie prace opublikowano w czasopiśmie Cell. Aby wprowadzić duży fragment syntetycznego DNA, badacze zastosowali metodę SwAP-In, która umożliwia modyfikowanie znacznych odcinków kodu genetycznego. Fragment zawierał część ludzkiej wersji genu TAF1 oraz związany z chorobą „skaczący gen” — odcinek DNA, który zmienił pozycję w genomie i zaburzył działanie TAF1.

Rzadka choroba neurodegeneracyjna

Dystonia-parkinsonizm sprzężona z chromosomem X dotyka głównie mężczyzn pochodzenia filipińskiego. Choroba szczególnie wpływa na prążkowie — obszar mózgu ważny dla kontroli ruchów — i może powodować spowolnienie ruchów, drżenie, sztywność mięśni oraz mimowolne skurcze mięśni. Średnio objawy pojawiają się około 39. roku życia, a po ich wystąpieniu pacjenci żyją od 13 do 16 lat.

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U myszy oznaki choroby pojawiały się po około półtora miesiąca, podczas gdy u ludzi choroba rozwija się latami. Autorzy badania przypuszczają, że w organizmie człowieka mogą istnieć mechanizmy, które przez pewien czas łagodzą skutki działania „skaczącego genu”, podczas gdy myszy nie mają takiej ochrony.

Rola komórek wspierających mózg

Drugie badanie koncentrowało się na zmianach w komórkach mózgu stworzonych myszy. Naukowcy wykryli wyraźne zaburzenia liczby i aktywności genowej oligodendrocytów — komórek glejowych produkujących mielinę. Ten tłusty materiał izolacyjny pokrywa wypustki neuronów i pomaga im przekazywać sygnały.

Dalsze eksperymenty wykazały, że mutacja uniemożliwia oligodendrocytom pełne dojrzewanie, przez co w prążkowiu i korze przedczołowej powstaje mniej mieliny. Badacze potwierdzili te obserwacje na próbkach mózgu osób z tą chorobą, przekazanych po śmierci. Zdaniem autorów znaczna utrata izolacji mielinowej może czynić neurony bardziej podatnymi na przedwczesną śmierć.

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