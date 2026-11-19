Naukowcy opracowali zintegrowany układ fotoniczny na bazie perowskitu, który w temperaturze pokojowej zapewnia generację laserową polarytonów, wzmacnianie sygnału optycznego oraz nieliniowe sterowanie jego fazą. O wynikach badania informuje Nature.

Falowody i siatki w jednym krysztale

Podstawą urządzenia były mikrometrowe falowody z bromku cezu i ołowiu CsPbBr3, uformowane na szklanym podłożu. Badacze zastosowali połączenie miękkiej litografii, procesów opartych na napięciu powierzchniowym oraz mikrofluidycznego wzrostu z ciekłego prekursora. Metoda ta umożliwiła jednoczesne tworzenie falowodów o długości setek mikrometrów i nanometrowych siatek dyfrakcyjnych bez dalszej obróbki materiału.

W tych strukturach światło silnie oddziałuje ze wzbudzonymi stanami materii — ekscytonami — tworząc polarytony. Pomiary wykazały dwa tryby polarytonowe, a energia rozszczepienia Rabiego wyniosła dla nich 140 ± 10 milielektronowoltów.

Strojenie laserowania

Dwie zintegrowane siatki utworzyły płaski rezonator Fabry’ego–Pérota, który zapewnił podłużne optyczne sprzężenie zwrotne w falowodzie. Przy nierezonansowym wzbudzeniu optycznym badacze zarejestrowali progową generację laserową polarytonów przy gęstości energii wzbudzenia optycznego wynoszącej około 55 mikrodżuli na centymetr kwadratowy. Po przekroczeniu progu linia spektralna emisji ulegała zwężeniu.

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Zmieniając okres siatki z 270 do 250 nanometrów, autorzy przesunęli energię promieniowania laserowego z około 2,28 do 2,315 elektronowolta. Sygnał rozchodził się przy tym w falowodzie i mógł być wyprowadzany przez sąsiednie siatki.

Wzmocnienie i kontrola fazy

Osobno zespół rezonansowo wprowadzał do falowodu sygnał impulsowy, a drugim, nierezonansowym impulsem tworzył w centralnej części struktury rezerwuar ekscytonów. Przy wystarczającej gęstości cząstek wyjściowy sygnał polarytonowy był wyraźnie wzmacniany w chwili zbieżności impulsów, a efekt zanikał po około 50 pikosekundach.

W układzie osiągnięto także nieliniowe przesunięcie fazowe sygnału do 2π, co otwiera możliwość operacji interferometrycznych. Autorzy zauważają, że progowy charakter wzmocnienia optycznego ma cechy podobne do impulsowej aktywności neuronów i może być użyteczny dla neuromorficznych urządzeń polarytonowych.

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