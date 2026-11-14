Naukowcy w Tajpej na Tajwanie oświadczyli, że zakrojone na szeroką skalę wydarzenia organizowane przez Chiny z okazji 126. rocznicy urodzin Sun Jat-sena mogą stwarzać możliwości ingerencji w wybory na Tajwanie oraz promować narrację historyczną uzasadniającą aneksję Tajwanu przez Chiny. Poinformował o tym Taipei Times.

Wu Se-chih, docent Centrum Kształcenia Ogólnego Tajpejskiego Uniwersytetu Technologii Morskich, powiedział na seminarium Chińskiego Stowarzyszenia Wymiany Elit Azji i Pacyfiku, że wydarzenia upamiętniające pozwalają Pekinowi kształtować dyskurs dotyczący działań „zjednoczonego frontu” przed wyborami dziewięciu szczebli na Tajwanie. Jednocześnie zaznaczył, że same wydarzenia nie są ostatecznym dowodem ingerencji w wybory, jednak społeczeństwo powinno brać pod uwagę aktywność wymierzoną w tajwańską politykę.

Narracja historyczna

Według Wu Se-chiha promowanie dziedzictwa Sun Jat-sena pomaga Pekinowi kontrolować dyskurs historyczny i łączyć aneksję Tajwanu z koncepcją odrodzenia narodowego promowaną przez przewodniczącego Chin Xi Jinpinga. Naukowiec uważa, że dzięki takiemu podejściu zwolennicy bliższych relacji z Chinami mogą być przedstawiani jako zwolennicy pokoju, a przeciwnicy aneksji Tajwanu — jako osoby, które rzekomo podważają jedność narodową i pokój.

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Powiedział również, że taktyka „zjednoczonego frontu” opiera się na utożsamianiu wspólnej historii ze wspólną odpowiedzialnością, która następnie jest przekształcana w żądanie zgody na aneksję przez Chiny. Wu Se-chih podkreślił, że uznanie historycznego wkładu Sun Jat-sena nie oznacza zgody Tajwańczyków na rządy komunistyczne, a historyczne więzi z Chinami nie podważają suwerenności Tajwanu.

Oświadczenie w sprawie rozmów pokojowych

Fan Shih-ping, profesor studiów wschodnioazjatyckich na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym Tajwanu, poinformował, że 260 działaczy partii Kuomintang w czwartek, w rocznicę urodzin Sun Jat-sena, wezwało do rozmów pokojowych z Pekinem. Powiedział, że moment opublikowania wspólnego oświadczenia byłych polityków Kuomintangu i naukowców zbiegł się z aktywnością Chin w ramach polityki „zjednoczonego frontu”.

Fan Shih-ping oświadczył, że porozumienie pokojowe proponowane przez zwolenników Kuomintangu oznaczałoby zaprzestanie przez Tajwan zakupów amerykańskiego uzbrojenia oraz zgodę na stanowisko Chin, zgodnie z którym obecna sytuacja po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej jest kontynuacją chińskiej wojny domowej. Nazwał takie warunki znaczącą korzyścią dla Pekinu.

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