Badacze z University of Colorado Boulder w USA opisali dwa zjawiska, które mogą pomóc pasywnie opóźniać rozwój turbulencji na skrzydłach samolotów. Chodzi o superrezonans i interferencję bez rozpraszania w specjalnie zaprojektowanych materiałach umieszczonych pod zewnętrzną powierzchnią samolotu. Jak informuje ScienceDaily, wyniki dwóch badań opublikowano w czasopismach Physical Review X i Proceedings of the Royal Society A.

Podczas lotu przepływ powietrza nad skrzydłami powoduje turbulencje w warstwie przyściennej, co zwiększa opór aerodynamiczny. Wpływa to na osiągi samolotu i jego efektywność paliwową. Źródło wskazuje, że samolot komercyjny może spalić ponad 10 tys. galonów paliwa lotniczego podczas jednego lotu przez cały kraj, dlatego nawet niewielkie zmniejszenie zużycia może mieć istotne znaczenie dla linii lotniczych.

Materiały pod powierzchnią skrzydła

Opracowanie opiera się na fononowych strukturach podpowierzchniowych — materiałach inżynieryjnych, które kontrolują mikroskopijne drgania wewnętrzne. Takie drgania są związane z fononami i różnią się od ruchu całej konstrukcji. Struktury mogą oddziaływać z przepływem powietrza bez zmiany zewnętrznego kształtu skrzydła i bez potrzeby stosowania aktywnych urządzeń.

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Wcześniej podobne konstrukcje mogły działać tylko przy jednej częstotliwości. Profesor inżynierii lotniczej i kosmicznej Mahmoud I. Hussein oraz jego współpracownicy wykazali w badaniach obliczeniowych, że spiralne rozmieszczenie struktury pozwala wpływać na drgania w szerszym zakresie częstotliwości. Naukowcy nazwali to zjawisko superrezonansem.

Kontrola na większej powierzchni

Drugie zjawisko — interferencja bez rozpraszania — dotyczy rozmieszczenia wielu takich struktur w formie siatki. Według oceny badaczy może to pozwolić opóźniać rozwój turbulencji nie w jednym punkcie, lecz dalej wzdłuż przepływu i na dużych obszarach powierzchni, w tym na skrzydłach lub kadłubie pojazdów hipersonicznych.

Obecne wyniki uzyskano za pomocą obliczeń komputerowych. Jednocześnie kilka grup badawczych stworzyło już fizyczne prototypy fononowych struktur podpowierzchniowych i pracuje nad eksperymentami w tunelach aerodynamicznych. Poza lotnictwem technologia może potencjalnie znaleźć zastosowanie w statkach morskich, rurociągach i turbinomachinach — systemach, w których turbulencje wpływają na ruch cieczy lub gazów.

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