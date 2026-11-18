Naukowcy z Uniwersytetu w Kordobie opracowali prototyp ładowalnej baterii cynkowo-powietrznej, w której witamina B12 pełni rolę katalizatora reakcji chemicznych. Urządzenie zdołało przejść do 250 cykli ładowania i rozładowania, podaje ScienceDaily.

Witaminę przymocowano do nanorurek

Bateria wytwarza energię elektryczną dzięki cynkowi i tlenowi z otaczającego powietrza. Badacze przymocowali cząsteczki witaminy B12, znanej również jako kobalamina, do jednościennych węglowych nanorurek. W centrum cząsteczki znajduje się kobalt(III), który ułatwia reakcje elektrochemiczne niezbędne do działania baterii.

Jednym z głównych wyzwań technicznych było utrzymanie witaminy wewnątrz urządzenia. B12 dobrze rozpuszcza się w wodzie, podczas gdy bateria wykorzystuje elektrolit na bazie wody. Aby przymocować cząsteczki do nanorurek, zespół zastosował podejście inspirowane mechanizmem łączenia aminokwasów w białkach.

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Katalizator do ładowania

Podczas rozładowywania katalizator pomaga redukować tlen do wody, a podczas ładowania sprzyja powstawaniu tlenu. To właśnie zdolność do wspierania obu reakcji sprawia, że B12 jest obiecująca dla ładowalnych systemów cynkowo-powietrznych.

Wcześniej ta grupa badawcza testowała jako katalizatory naturalne cząsteczki hemoglobiny i katalazy zawierające żelazo. Wyniki nowego badania opublikowano w Journal of Materials Chemistry A.

Cynk jest powszechnie dostępnym materiałem nadającym się do recyklingu, a wykorzystanie tlenu z powietrza może zmniejszyć masę baterii. Takie systemy wykorzystują niepalne elektrolity na bazie wody, co może ograniczać ryzyko pożaru. Technologia nadal znajduje się na etapie badań, jednak autorzy postrzegają ją jako możliwy kierunek magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.

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